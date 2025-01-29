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Migros 3 alana 1 bedava müjdesi; Makarna, tuvalet kağıdı fiyatı düştü!

Migros, Ocak ayının son haftasında müşterilerine cazip indirimler ve kampanyalar sunuyor.

Migros 3 alana 1 bedava müjdesi; Makarna, tuvalet kağıdı fiyatı düştü!

Birçok üründe %50'ye varan fiyat düşüşleri ve "Üç al, bir bedava" gibi fırsatlar mevcut. Zeytinyağından sucuğa, yoğurttan makarnaya kadar geniş bir ürün yelpazesi indirimli fiyatlarla raflarda yerini aldı.

İndirimli Ürünler ve Fiyatları:

Güven Asa Natürel Sızma Zeytinyağı 5 L: 999,95 TL

Migros Natürel Sızma Zeytinyağı 1 L: 189,00 TL

Pınar Sucuk Mangal Keyfi 300 G: 165,00 TL (İkinci üründe %50 indirim)

Namet Kangal Sucuk 240 G: 289,00 TL (İkinci üründe %50 indirim)

Polonez Kangal Sucuk 180 G: 185,00 TL (İkinci üründe %50 indirim)

Apikoğlu Parmak Sucuk 200 G: 330,00 TL (İkinci üründe %50 indirim)

Pınar İllaki Dana Sucuk 240 G: 285,00 TL (İkinci üründe %50 indirim)

Apikoğlu Kangal Sucuk Vakumlu 210 G: 350,00 TL (İkinci üründe %50 indirim)

Eti Gong Mısır ve Pirinç Patlağı 64 g: 19,00 TL (3 al 2 öde)

Eti Hoşbeş Fındık Kremalı Gofret 142 g: 38,00 TL (3 al 2 öde)

Eti Burçak Tam Buğday Unlu Bisküvi 3x131 g: 52,25 TL (3 al 2 öde)

Eti Canga 45 G: 20,00 TL (3 al 2 öde)

Eti Nero Kakaolu Bisküvi 3 x 110 g: 54,00 TL (3 al 2 öde)

Eti Antep Fıstıklı Kare Çikolata 60 g: 74,00 TL (3 al 2 öde)

Eti Tutku Torba Kakao Kremalı Mozaik Bisküvi 210 g: 39,50 TL (3 al 2 öde)

Eti Cicibebe Bisküvi 172 G: 35,00 TL (3 al 2 öde)

Sütaş Tava Yoğurt 1000 G: 75,95 TL

Solo Bambu Katkılı Tuvalet Kağıdı 32'li: 189,95 TL

Pastavilla Kelebek Makarna 500 G: 24,71 TL

Sleepy Yüzey Temizlik Havlusu Beyaz Sabun 100'lü: 79,95 TL

Bu fırsatlardan yararlanmak için size en yakın Migros mağazasını ziyaret edebilir veya Migros Sanal Market üzerinden online sipariş verebilirsiniz. 

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