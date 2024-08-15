MG'den Ağustos ayına özel çılgın kampanya; Fiyatlar 1 milyon TL'ye geri çekildi

Doğan Trend Otomotiv'in temsilciliğinde Türkiye'deki satışlarına devam eden MG, çoğu kişinin merakla beklediği kampanyasını sonunda duyurdu. İkinci kere gelmeyecek kampanya detaylarına Gazeteoku ulaştı. İşte MG Ağustos ayı fiyat listesi ve beğenilen kampanyanın tüm detayları.

Sanayi Gazetesi'nin paylaştığı habere göre, teslime hazır plakalı MG modellerinde bireysel müşterilere 300 bin TL’ye varan 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi, ticari müşterilere ise 750 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi imkânı sunuluyor. İddialı MG modelleri, 1.209.000 TL’den başlayan fiyatlar ve %0 faiz avantajı ile ülkemizdeki tüm MG yetkili satıcılarında sahiplerine kavuşmayı bekliyor.

EŞSİZ KAMPANYANIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

MG, tüm modellerinde başlangıç seviyesinden itibaren yüksek güvenlik donanımlarını standart olarak sunarak sektörde kendini farklılaştırıyor. MG modellerinin fiyat farklarını belirleyen unsurlar, güvenlik donanımları yerine ek özellikler ve donanım seviyeleri oluyor. Bu doğrultuda, geniş donanım seçenekleri ve sınıfının üzerinde boyutlara sahip otomatik vitesli benzinli ZS Comfort modeli 1.209.000 TL, ZS Luxury Plus donanımlı versiyonu ise 1.249.000 TL fiyatla satışa sunuluyor. C SUV segmentinde öne çıkan MG HS Comfort modeli 1.459.000 TL, HS Luxury ise 1.549.000 TL fiyatla kullanıcılarla buluşuyor. Euro NCAP’ten 5 yıldız almayı başaran %100 elektrikli ZS EV Luxury modeli, 1.490.000 TL’lik cazip fiyatıyla yeni bir MG sahibi olmak isteyenleri bekliyor. %100 elektrikli sürüş keyfi sunan MG4’ün Comfort versiyonu 1.290.000 TL, Luxury versiyonu ise 1.349.000 TL fiyatlarla satışta. Stoklarla sınırlı MG4 Luxury modelini tercih edenler, ayrıca 50.000 TL takas desteğinden de yararlanabiliyor.

Ayrıca, fiyat getirisine ilaveten Comfort donanımlı benzinli ZS ve Comfort donanımlı MG4 Electric modellerinde bireysel müşterilere 250 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi; ZS Luxury Plus, HS Comfort, HS Luxury, MG4 Luxury ve ZS EV Luxury modellerinde ise 300 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi fırsatı sunuluyor.

ARAÇ PİYASASINDA YENİ BİR SEÇENEK

Türkiye'ye giriş yaptığı günden itibaren elektrikli otomobiller alanında öncü bir rol üstlenen MG, bu segmentteki tüm soru işaretlerini ortadan kaldırmayı hedefliyor ve elektrikli araç deneyimini daha geniş kitlelere ulaştırma konusunda kararlılığını sürdürüyor. MG, kullanıcılarının memnuniyetlerinden aldığı güçle, MG Ready programı çerçevesinde MG4 modelinin başlangıç versiyonunu, ağustos ayına özel olarak 1.290.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışta.