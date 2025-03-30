MG ZS fiyatıyla mest etti; Diğer markalara hodri meydan dedi

Markanın iddialı hamlesi, beklenmedik bir fiyat indirimiyle birlikte kullanıcılarına cazip fırsatlar sunuyor.

Yenilikçi Tasarım ve Fonksiyonellik

MG ZS, sade fakat modern bir iç mekana sahip olup, standart versiyonunda bile bilgi-eğlence sistemi bulunuyor. 1.0 litrelik benzinli motor ve tam otomatik şanzıman ile donatılan araç, şehir içi kullanımda ekonomik ve pratik çözümler sunarken, 448 litrelik geniş bagaj kapasitesi ile ailelerin günlük ihtiyaçlarını karşılayacak özellikleri barındırıyor. Uzman görüşlerine göre, bu özellikler modelin hem konfor hem de kullanım kolaylığı açısından öne çıkmasını sağlıyor.

Şok Edici Fiyat İndirimi

MG, fiyat-performans dengesiyle rakipleri arasında fark yaratmayı hedefliyor. Yapılan stratejik fiyat indiriminde;

ZS Comfort 1.0 AT Benzin versiyonu, tam 50 bin TL indirimle 1.349.000 TL'den satışa sunuluyor.

ZS Luxury Plus 1.0 AT Benzin versiyonu ise 1.449.000 TL gibi rekabetçi bir fiyatla kullanıcılarla buluşuyor.

Bu fiyat politikası, markanın tüketiciler nezdindeki güvenilirliğini pekiştirirken, aynı zamanda piyasada iddialı bir konum elde etmesine katkı sağlıyor.

Kaynak: Fiyat listesi için tıklayınız