Mevduat faizlerinde son durum 75 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu

Bankalar, yeni faiz oranlarını duyurarak yatırımcılara cazip fırsatlar sunmaya başladı. İşte bankaların güncel mevduat faiz oranları ve detaylar:

TEB – Türk Ekonomi Bankası: Marifetli Hesap

Faiz Oranı: %51

Net Kazanç: 3.018,08 TL

Vade Sonu Tutar: 78.018,08 TL

TEB’in Marifetli Hesap ürünü, yeni müşterilere özel %51 hoş geldin faizi sunuyor. Bu faiz oranı ilk 30 gün boyunca geçerli olup, sonrasında bankanın belirlediği devam faiz oranı uygulanacaktır.

Odeabank: Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %50

Net Kazanç: 2.958,9 TL

Vade Sonu Tutar: 77.958,9 TL

Odeabank’ın Günlük Vadeli Hesap ürünü, 1 ila 100 gün vade seçenekleriyle 7.500 TL ile 5.000.000 TL arasındaki bakiyeler için %51’e varan faiz oranı fırsatı sunuyor.

Fibabanka: Kiraz Hesap

Faiz Oranı: %49,5

Net Kazanç: 2.929,32 TL

Vade Sonu Tutar: 77.929,32 TL

Fibabanka, yeni müşterilere özel olarak TL Kiraz Hesap’ta %49,50 hoş geldin faizi sunmaktadır. Ayrıca, “Fonlu Kiraz” seçeneği ile belirlenen yatırım fonlarını alarak +%2,00 ek günlük faiz kazanma imkanı da sağlanıyor.

DenizBank: E-Mevduat

Faiz Oranı: %47

Net Kazanç: 2.781,37 TL

Vade Sonu Tutar: 77.781,37 TL

DenizBank’ın dijital bankacılık üzerinden sunduğu E-Mevduat hesabı, rekabetçi faiz oranları ile dikkat çekiyor.

Garanti BBVA: E-Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %45,5

Net Kazanç: 2.692,6 TL

Vade Sonu Tutar: 77.692,6 TL

Garanti BBVA’nın dijital vadeli mevduat ürünü, müşterilere %45,5 faiz oranı ile yatırım yapma fırsatı sunuyor.

Kaynak:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)

Türk Ekonomi Bankası (TEB)

Odeabank

Fibabanka

DenizBank

Garanti BBVA

Lütfen unutmayın:

Bu bilgiler güncel faiz oranlarını yansıtmakla birlikte zaman içinde değişiklik gösterebilir. Güncel faiz oranlarını doğrudan bankalarla iletişime geçerek doğrulamanız önerilir.