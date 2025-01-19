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Mevduat faizlerinde son durum 75 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’ın ekonomi politikalarına dair yaptığı açıklamaların ardından mevduat faiz oranlarında dikkat çekici değişiklikler yaşandı.

Mevduat faizlerinde son durum 75 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu

Bankalar, yeni faiz oranlarını duyurarak yatırımcılara cazip fırsatlar sunmaya başladı. İşte bankaların güncel mevduat faiz oranları ve detaylar:

TEB – Türk Ekonomi Bankası: Marifetli Hesap

Faiz Oranı: %51
Net Kazanç: 3.018,08 TL
Vade Sonu Tutar: 78.018,08 TL

TEB’in Marifetli Hesap ürünü, yeni müşterilere özel %51 hoş geldin faizi sunuyor. Bu faiz oranı ilk 30 gün boyunca geçerli olup, sonrasında bankanın belirlediği devam faiz oranı uygulanacaktır.

Odeabank: Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %50
Net Kazanç: 2.958,9 TL
Vade Sonu Tutar: 77.958,9 TL

Odeabank’ın Günlük Vadeli Hesap ürünü, 1 ila 100 gün vade seçenekleriyle 7.500 TL ile 5.000.000 TL arasındaki bakiyeler için %51’e varan faiz oranı fırsatı sunuyor.

Fibabanka: Kiraz Hesap

Faiz Oranı: %49,5
Net Kazanç: 2.929,32 TL
Vade Sonu Tutar: 77.929,32 TL

Fibabanka, yeni müşterilere özel olarak TL Kiraz Hesap’ta %49,50 hoş geldin faizi sunmaktadır. Ayrıca, “Fonlu Kiraz” seçeneği ile belirlenen yatırım fonlarını alarak +%2,00 ek günlük faiz kazanma imkanı da sağlanıyor.

DenizBank: E-Mevduat

Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 2.781,37 TL
Vade Sonu Tutar: 77.781,37 TL

DenizBank’ın dijital bankacılık üzerinden sunduğu E-Mevduat hesabı, rekabetçi faiz oranları ile dikkat çekiyor.

Garanti BBVA: E-Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %45,5
Net Kazanç: 2.692,6 TL
Vade Sonu Tutar: 77.692,6 TL

Garanti BBVA’nın dijital vadeli mevduat ürünü, müşterilere %45,5 faiz oranı ile yatırım yapma fırsatı sunuyor.

Kaynak:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
Türk Ekonomi Bankası (TEB)
Odeabank
Fibabanka
DenizBank
Garanti BBVA

Lütfen unutmayın:

Bu bilgiler güncel faiz oranlarını yansıtmakla birlikte zaman içinde değişiklik gösterebilir. Güncel faiz oranlarını doğrudan bankalarla iletişime geçerek doğrulamanız önerilir.

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