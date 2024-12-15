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Merkez Bankası'nın Aralık 2024 Faiz Kararı! Faiz İndirimi Geliyor Mu?

Aralık 2024’te Merkez Bankası ne yapacak? Faiz indirimi mi yoksa temkinli bir duruş mu? Ekonomistlerin tahminleri birbirinden farklı.

Merkez Bankası'nın Aralık 2024 Faiz Kararı! Faiz İndirimi Geliyor Mu?

Merkez Bankası'nın Aralık 2024 faiz kararı ekonomi dünyasında büyük bir merakla bekleniyor. Uzmanlar faiz indirimi yapılması yönünde çeşitli tahminlerde bulunuyor. Deutsche Bank Türkiye Ekonomisti Yiğit Onay TCMB'nin bu ay sonunda 250 baz puanlık faiz indirimi yapabileceğini öngörüyor. Ancak kasım ayı enflasyon verileri ve asgari ücret artışının etkisiyle bankanın temkinli yaklaşım sergileyebileceği de belirtiliyor.

Onay, Merkez Bankası'nın asgari ücret görüşmelerinin sonuçlarını görmek için faiz kararını erteleyebileceğini veya daha küçük bir indirime gitmeyi tercih edebileceğini ifade ediyor. Yani önümüzdeki dönemdeki faiz değişikliği yalnızca enflasyon verilerine değil diğer ekonomik faktörlere de bağlı olarak şekillenecek gibi görünüyor.

Neuberger Berman Gelişen Ülkeler Direktörü Kaan Nazlı Açıklamalarda Bulundu
Merkez Bankası’nın Aralık ayında 150-250 baz puan arasında faiz indirimi yapabileceğini öngörüyor. Ancak, Nazlı'ya göre Türkiye'deki iç talep koşullarının zayıf olması ve petrol fiyatlarının düşük seyretmesi Merkez Bankası'na dezenflasyon sürecinde yardımcı olacak. Bu da faiz indiriminin daha da olası hale gelmesini sağlayabilir. Öte yandan Nazlı, Merkez Bankası'nın yılın başlarında daha temkinli olacağına inanıyor. Bu nedenle 2024 yılı sonunda yapılacak faiz indiriminin miktarının başlangıçta öngörüldüğü kadar büyük olmayabileceği düşünülüyor.

Özellikle Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararları ülkenin döviz kuru üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurarak alınıyor. Uzmanlar TCMB’nin parasal sıkı duruşunu sürdürmesinin dolarizasyonu engellemeye yönelik strateji olduğunu belirtiyor. Yani, faiz indiriminin büyük bir hızla gerçekleşmeyeceği ancak enflasyon verileri ve yerel yatırımcı tercihlerinin yönlendireceği bir sürecin söz konusu olacağı ifade ediliyor. Yiğit Onay, 2025 yılının ortasında politika faizinin %37,5 seviyesine çekilmesini ve yıl sonunda ise %30 seviyelerine inmesini beklediğini söylüyor. Bu tahminler enflasyonun %25-26 arasında olacağı öngörüsüyle birleşiyor.

BofA Merrill Lynch Türkiye Ekonomisti Zümrüt İmamoğlu Konuyla İlgili Ne Dedi?
2024 yılı sonu enflasyon beklentisini %42’den %44-45 arasına revize etti. Ancak İmamoğlu, bu değişikliğin büyük sürpriz olmadığını ve Türkiye'deki enflasyon sürecinin genel olarak beklendiği şekilde ilerlediğini belirtti. Enflasyonla mücadele yalnızca para politikalarıyla sınırlı değil; maliye ve gelir politikalarının da önemli bir rolü bulunuyor. İmamoğlu "Bu süreç birdenbire gerçekleşmeyecek dikkatli ve şok yaratmadan sıkılaştırma izleniyor" diyor. Türkiye ekonomisinin şu an ciddi bir kriz ya da resesyon içinde olmadığını bunun yerine büyüme verilerinin teknik olarak yatay seyir izlediğini vurguluyor.

İmamoğlu, dezenflasyon sürecinin beklenenden biraz daha yavaş ilerlediğini ancak bunun da büyük bir sorun olmadığını ifade ediyor. Yumuşak iniş senaryosuyla uyumlu şekilde devam eden bu süreç ekonomik açıdan kontrol altında bir geçiş süreci olarak görülüyor. Uzmanlar Merkez Bankası'nın faiz kararlarını bu tür bir yavaşlama ve dikkatli bir sıkılaştırma yaklaşımı doğrultusunda şekillendirmesini bekliyor.

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