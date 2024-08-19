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Merkez Bankası Resmen Duyurdu: 12 Gün Sonra Beklenen Dolar Kuru Açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi raporunu kamuoyu ile paylaştı. 51'i finansal sektör ve 18'i reel sektörden olmak üzere toplam 69 katılımcının yer aldığı anket, 20 Ağustos'taki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alınacak faiz kararı ve dolar kuru beklentileri hakkında önemli bilgiler sunuyor.

Merkez Bankası Resmen Duyurdu: 12 Gün Sonra Beklenen Dolar Kuru Açıklandı

Son yıllarda rasyonel ekonomi politikalarından uzaklaştığı gerekçesiyle güven kaybı yaşayan TCMB, yeni ekonomi yönetimi ile birlikte piyasaların güvenini yeniden kazanmaya çalışıyor. Ancak, son dönemde uygulanan parasal sıkılaşma politikalarına rağmen TCMB'nin faiz oranları konusunda nasıl bir adım atacağı belirsizliğini koruyor.

Dolar Kuru Beklentileri

Ankete katılanların büyük çoğunluğu, 20 Ağustos'taki PPK toplantısında faiz oranlarının sabit tutulacağı görüşünde birleşiyor. Dolar/TL paritesi tahminlerinde ise dikkat çekici bir düşüş bekleniyor. Rapora göre, 31 Ağustos itibarıyla dolar kuru 33,7669 TL seviyesinde öngörülürken, 31 Aralık 2024 tarihi için bu beklenti 37,2760 TL olarak açıklandı. Bu durum, yılın başlarında 40 lira üzerinde olan tahminlerin yaklaşık 3 lira düşmesine neden oldu.

Faiz Oranları ve Piyasa Beklentisi

Anket sonuçlarına göre, TCMB'nin yılın ilk çeyreğinde yürüttüğü politikalar ve döviz pozisyonundaki iyileşme, piyasa beklentilerinde olumlu bir etki yarattı. Bununla birlikte, dolar kurundaki yatay seyir de tahminlerdeki düşüşün önemli bir nedeni olarak gösteriliyor.

TCMB'nin bir sonraki adımının ne olacağı büyük bir merakla beklenirken, piyasa katılımcıları faiz oranlarında uzun süreli bir değişiklik beklemiyor.

Kaynak: TCMB

Derleme: Gazeteoku

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