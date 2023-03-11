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Merkez Bankası, özel ve kamu bankalarına sınır koydu! Tavan faiz sınırı belirlendi! Artık ihtiyaç kredileri düşük faizle

Merkez Bankası, özel ve kamu bankalarına faiz sınırı koydu. Belirlenen üst faiz sınırının üstünde faiz uygulanamayacak! İşte yüksek faizlere Merkez Bankası’nın getirdiği sınırla ilgili detaylar...

Merkez Bankası, özel ve kamu bankalarına sınır koydu! Tavan faiz sınırı belirlendi! Artık ihtiyaç kredileri düşük faizle

Merkez Bankası, kamu ve özel bankalara yönelik olarak tüketici kredisi faiz oranlarına dair bir karar aldı. Alınan karar doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, tüm bankalara yazı gönderdi. İhtiyaç kredisi faizlerinin maksimum ne kadar olacağı belirlendi. Bu durumda borç verme faiz oranları sınırı geçtiğinde bankaların menkul kıymet bulundurma zorunluluğu açığa çıkacak.  


TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası), vatandaşlara verilen ihtiyaç kredisi faizlerine yönelik olarak limitlerin ticari kredi limitleri ile aynı gözüktüğünü belirtti. Bu doğrultuda ise bankaların bu sınırın ötesinde menkul kıymet tutma sorumluluğu olduğu belirtildi. 


Merkez Bankası açıklamasının detayları 


Merkez Bankası’nın yaptığı açıklama doğrultusunda kazanç/faiz payı oranı açıklanan referans oranında 1,8 – 2,0 katı olduğu 1. seviye menkul kıymetleri ile 2. seviye menkul kıymetleri elinde tutmak mecburiyetindedir. 


Merkez Bankası’na göre aylık faiz oranı  


Merkez Bankası’nın açıklamasına göre MK kapsamında olmayan ve aylık en fazla faiz oranı olan konut ve taşıt kredisi dışında olan ihtiyaç kredileri için maksimum 1,37 faiz uygulanmalıdır. Yıllık olarak faiz oranı en yüksek 16,56 olmalıdır. Bankalar elinde menkul kıymetler tutmak zorundadır. Bu durumda ihtiyaç kredisi veren bankaların aylık yüzde 1,55 – 2,0 oranında ücret alması gerekmektedir.  


Bankaların taban faiz oranı 


Yapılan açıklamalar doğrultusunda bankaların taban faiz oranının 1,8 – 2,0 aralığın olduğu menkul kıymetlerin ise yüzde 20’si ile faiz oranı 2,0 katın üstünde menkul kıymetler için yüzde 90’ını elinde olmalıdır. 


Borç verme oranını Merkez Bankası politikaları doğrultusunda yakın tutmak adına önce ticari kredilerdeki faiz oranlarına limit koymuş, ardından borç verme teminatı olarak tutulmasını istemiştir. 

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