Merkez Bankası faiz kararını duyurdu; Altın, dolar ne olur?

Geçtiğimiz aylarda olduğu gibi, bu kez de piyasa beklentileri faiz indirimi yönündeydi. Özellikle uluslararası yatırım bankaları olan Deutsche Bank, Morgan Stanley ve Societe Generale gibi kurumlar, Merkez Bankası'nın 250 baz puanlık bir indirim yapacağı öngörüsünde bulunmuştu.

Peki, faizlerin düşmesi altın fiyatlarını nasıl etkiler?

Düşük Faiz, Yüksek Altın Talebi: Genellikle faizlerin düşmesi, yatırımcıları daha yüksek getiri arayışına iter. Bu durumda altın gibi güvenli liman olarak görülen yatırım araçlarına olan talep artar. Faizlerin düşmesiyle birlikte TL'nin değer kaybetme ihtimali de yükseldiği için, altın yatırımcılar için korunma aracı haline gelebilir.

Dolar ve Altın İlişkisi: Altın fiyatları, dolar kuru ile ters orantılı bir ilişki içindedir. Eğer faiz indirimi sonucu TL değer kaybeder ve dolar güçlenir ise bu durum altın fiyatlarını yukarı yönlü etkileyebilir.

Enflasyon ve Altın: Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde altın, değerini koruyan bir yatırım aracı olarak tercih edilir. Eğer enflasyonist baskılar devam ederse, altın fiyatlarının yükselmesi beklenebilir.

Jeopolitik Riskler: Dünya genelindeki jeopolitik riskler de altın fiyatlarını etkileyen önemli faktörler arasındadır. Bu tür risklerin artması durumunda yatırımcılar, varlıklarını güvenli limanlara taşıyarak altın talebini artırabilir.

Uzman Görüşleri

Ekonomistler, faiz indiriminin ardından altın fiyatlarında kısa vadede yükseliş olabileceği görüşünde birleşiyorlar. Ancak uzun vadede altın fiyatlarının seyri, küresel ekonomik gelişmeler, jeopolitik riskler ve enflasyon gibi birçok faktöre bağlı olarak şekillenecektir.

Yatırım yapmadan önce mutlaka bir uzmanla görüşmeniz önerilir.

[Not: Bu haber, genel bir bilgi verme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.]