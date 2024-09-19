Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı: Beklentiler Doğrultusunda Sabit Kaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın dokuzuncu faiz kararını açıkladı. Piyasaların merakla beklediği karar, TCMB’nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından duyuruldu. Son olarak Mart ayında 500 baz puanlık artış yapan Merkez Bankası, bu süreçte politika faizini yüzde 8,5 seviyesinden 50’ye kadar yükseltmişti.

Piyasalarda, Eylül ayı faiz kararının sabit tutulacağı yönünde güçlü bir beklenti hakimdi. TCMB, beklentileri boşa çıkarmayarak, bu ay da politika faizini sabit bıraktı. Böylece, faiz oranı yüzde 50 seviyesinde kalmaya devam etti.

Merkez Bankası’nın bu kararının arka planında enflasyonla mücadeledeki sıkı para politikası ve küresel ekonomik gelişmelerin etkili olduğu belirtiliyor. Fed’in faiz artışı kararı sonrası gözlerin çevrildiği TCMB’nin Eylül ayındaki sabit kararının piyasalar üzerindeki etkisi ise yakından takip edilecek. Ekonomistler, Merkez Bankası’nın enflasyon hedeflerini yakından izlediğini ve önümüzdeki dönemdeki olası adımların da bu doğrultuda şekilleneceğini öngörüyor.