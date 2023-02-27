Merkez Bankası duyurdu, 0.97 faizli krediniz hazır!

Merkez Bankası, vatandaşlara yeni bir duyuru yaptı. Buna göre sadece yüzde 0,97 faiz ile kredi imkanına sahip olunabilecek. Vatandaşlar ihtiyaç kredisi kullanmak için özellikle faiz oranlarını araştırırken 0,97 faiz imkanı duyurusu tam da beklenen haber oldu. Ülkemizde sıklıkla vatandaşlar nakit ihtiyacı için kredi çekmektedir. Buna yönelik bankalardan da birçok kampanya duyurusu yapılmaktadır.



Nakit problemi yaşayan kişiler için ihtiyaç kredisi kullanarak anında nakit harcaması yapmak ve vadeli olarak ödemleri sonrasında gerçekleştirmek çok büyük bir avantaj sağlamaktadır. Ancak bu kredilerde en önemli etken faizler oluyor. Çünkü çekilen krediden katbekat fazlası ödendiği zaman bu vatandaşlar için can sıkıcı bir durum olabiliyor. Şimdiyse 0,97 faiz imkanıyla kredi çekme rahatlığına kavuşan vatandaşlar bir hayli rahatlıyor.



0,97 ile uygun faizli kredi seçeneği



Kredi notu 1200 üzerinde olan kişilerin almak istediği düşük faizli kredi mümkün oluyor. Yüksek kredi notu düşük faiz imkanı da mümkün olmasını sağlıyor. Ziraat Bankası’nın sağladığı 0,97 faiz oranlı ihtiyaç kredisi almak isteyen kişiler için başvuru yapmak da çok kolay.



Ziraat Bankası mobil uygulamadan başvurular kısmına girerek hızlı şekilde müracaatınızı gerçekleştirebilirsiniz. Kredi onay mesajı 5 dakika içerisinde geldiği zamanda hesabınızda da paranızı görebilirsiniz. İnternet bankacılığından da yine online başvuru yapmak mümkündür. Ayrıca isteyen kişiler yakınlarında bulunan şubelere giderek de başvuru yapabilmektedir. Kredinizi kullanıktan sonra 36 ay taksitle ödeyebilirsiniz.