Merkez Bankası altın yükselişine ‘Dur’ dedi! Bankalara talimatlar gönderildi

Altın hızla yeni rekoruna doğru koşturmaya devam ederken Merkez Bankası, bu gidişata “Dur” dedi. Amerika’dan gelen banka iflası haberlerinden sonra panik yaşayan yatırımcıların altına koşusu, güvenli limana sığınması derken altın fiyatları adeta ipini kopardı ve hızlı bir yükseliş yaşadı. Yatırımcılar ve vatandaşlar altındaki bu çılgın yükselişi sıkı şekilde takip ederken Merkez Bankası, yeni bir karar alarak bankalara iletti.



ABD Merkez Bankası’nın 2022 senesi boyunca sürekli yakın markajda tuttuğu faiz artırımlarının gösterse olarak 2023 altın fiyatları nasibini aldı. Yükselişte rekora doğru giderken dış piyasada yaşanan bu durum iç piyasayı da tamamen etkiledi. Gram altının fiyatı 1.250 TL’yi gördü.



TCMB’den bankalara talimat gitti



TCMB (Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası), gönderdiği talimatta şunları iletti:



“Menkul Kıymet Tesisine İlişkin Uygulama Talimatı ve Türk Lirası Payı Hesaplarında Değişikliğe Dair” alınan karar çerçevesinde TCMB gönderdiği yazıda yabancı paradan katılım, mevduat fonlarının dışardan gelen fiziki efektif altın girişleri 28 Mart 2023 itibariyle TL hesaplamasında dikkate alınacak.



Buna ek olarak ise yazıda Menkul Kıymet Tesisi ile alakalı olan 6 Şubat 2023 tarihli deprem ve sonrasında olanlardan sonra bankalara yatırılan yastık altındaki yabancı para cinsi birikimlerin ekonomiye kazandırılması ile birlikte fiziki ve efektif altın girişinin 28 Mart 2023 sonrasından başlayarak mevduat ve katılım fonlarına Türk Lirası olarak eklenmesine karar verildi.



Bu kapsamda ise 1 Nisan 2023 itibariyle yeni açılışı yapılan dönüşüm hesaplarının kaynağı belirlenerek, müşteri üzerinden yabancı para mevduat hesabında 1 Ocak 2023 net yükseliş miktarı baz alınacak.