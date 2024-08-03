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Memurlara 641 TL Toplu Sözleşme İkramiyesi Açıklandı: Detaylar ve Etkiler

Memurlara 641 TL Toplu Sözleşme İkramiyesi Açıklandı: Detaylar ve Etkiler

Memurlara 641 TL Toplu Sözleşme İkramiyesi Açıklandı: Detaylar ve Etkiler

Milyonlarca memurun uzun süredir beklediği toplu sözleşme ikramiyesi nihayet netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya üzerinden önemli bir açıklama yaparak memurların alacağı ikramiye miktarını duyurdu. Temmuz ayında yapılacak zamların yanı sıra, memurların 641 TL toplu sözleşme ikramiyesi alacağı belirtildi.

İkramiye Miktarı ve Yasal Süreç

Bakan Işıkhan, Meclis’ten geçen yeni yasaya göre memurlara 641 TL ikramiye ödeneceğini ifade etti. Önceki dönemde, sendika ve konfederasyonlarla yapılan görüşmeler sonucunda belirlenen ikramiye, CHP’nin Anayasa Mahkemesi’ne başvurması nedeniyle iptal edilmişti. Ancak yeni yasa ile birlikte belirlenen 641 TL'lik ikramiye uygulanacak.

Maaşlara Etkisi ve Bakan'ın Açıklamaları

Bakan Işıkhan, bu ikramiyenin memurların maaşlarını doğrudan etkilediğini ve önceki iptal edilen ikramiyenin maaşlarda azalmaya neden olduğunu belirtti. Bakan, memurların haklarının her zaman korunacağını vurgulayarak, emekçilerin kazanımlarını savunmaya devam edeceklerini ifade etti.

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