Memurlar net; 2025 Temmuz memur zammı 4 aylık enflasyon farkı kaç TL?

İlk 4 aylık verilere göre zam oranı yüzde 12,29’a ulaştı. İşte Temmuz ayında mesleklere göre oluşan yeni maaşlar...

Türkiye’de milyonlarca memur ve memur emeklisi, Temmuz ayında alacağı zamlı maaşları bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı en güncel verilere göre, Ocak-Nisan döneminde enflasyon toplamda yüzde 13,36 olarak gerçekleşti. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararıyla önceden belirlenen yüzde 5'lik temel zam oranına, yüzde 6'yı aşan enflasyon farkının eklenmesi sonucu, ilk dört ay için zam oranı yüzde 12,29’a yükseldi.

Temmuz Ayı Maaşları Ne Kadar Olacak?

Son dört ayda gerçekleşen enflasyon farkıyla birlikte, memurların ve memur emeklilerinin maaşlarında belirgin artışlar olacak. İşte bazı meslekler için güncel Temmuz 2025 maaş hesaplamaları:

Şube Müdürü (Üniversite mezunu, 1/4):

Mevcut Maaş: 66.358 TL

Temmuz Maaşı: 74.513 TL

Memur (Üniversite mezunu, 9/1):

Mevcut Maaş: 45.555 TL

Temmuz Maaşı: 51.154 TL

Uzman Öğretmen (1/4):

Mevcut Maaş: 58.663 TL

Temmuz Maaşı: 65.873 TL

Öğretmen (1/4):

Mevcut Maaş: 52.935 TL

Temmuz Maaşı: 59.441 TL

Başkomiser (3/1):

Mevcut Maaş: 64.481 TL

Temmuz Maaşı: 72.406 TL

Polis Memuru (8/1):

Mevcut Maaş: 58.938 TL

Temmuz Maaşı: 66.181 TL

Uzman Doktor (1/4):

Mevcut Maaş: 109.154 TL

Temmuz Maaşı: 122.569 TL

Hemşire (Üniversite mezunu, 5/1):

Mevcut Maaş: 53.465 TL

Temmuz Maaşı: 60.036 TL

Mühendis (1/4):

Mevcut Maaş: 67.691 TL

Temmuz Maaşı: 76.010 TL

Profesör (1/4):

Mevcut Maaş: 96.374 TL

Temmuz Maaşı: 108.218 TL

Memur Emeklilerinin Temmuz Maaşları

Memur emeklilerinde ise maaşlar şu şekilde gerçekleşecek:

Müsteşar (1/1): 71.327 TL’den 80.093 TL’ye

Genel Müdür (1/1): 63.129 TL’den 70.887 TL’ye

Öğretmen (1/4): 29.416 TL’den 33.031 TL’ye

Polis Memuru (1/4): 29.664 TL’den 33.310 TL’ye yükseliyor.

Zamlar Ne Zaman Cebe Girecek?

Temmuz ayı zammının kesin oranı, Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 3 Temmuz’da netleşecek ve aynı ay maaşlara yansıtılacak. Ağustos ayında ise yeni dönem toplu sözleşme görüşmeleri başlayacak. Bu görüşmelerde, önümüzdeki iki yıl için memur ve memur emeklilerinin sosyal ve ekonomik haklarında yapılacak yeni düzenlemeler belirlenecek.

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik