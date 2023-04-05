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Memura zam oranları belli oldu! Polis, öğretmen hemşire zamlı maaş listesi ortaya çıktı

Memura ek zam memura ara zam son dakika gelişmeleri… Milyonlarca kamu çalışanı seçim öncesi ek zam bekliyor. Peki, ara zam yapılacak mı? Memurun cebinin para da olacağı tarih açıklandı.

Memura zam oranları belli oldu! Polis, öğretmen hemşire zamlı maaş listesi ortaya çıktı

Milyonlarca asgari ücretle çalışan ve memur seçim öncesi ara zam beklentisine devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Geçtiğimiz günlerde ara Zam konusunda son noktayı koymuş Tarih olarak temmuz ayını işaret etmişti. Memura ara zammın Temmuz ayında yapılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklaması sonrası enflasyon verileri de yakından takip edilmeye başlandı. Şu anda Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 aylık enflasyon verirse açıklandı. Geriye 3 aylık veri kalırken uzman isimler Asgari ücretli memur ve emekliyi yakından ilgilendiren zam oranlarını tahmin etmeye başladı. Temmuz'da memura ve emekliye beklenen zam oranı ortaya çıktı. Peki polis hemşire öğretmen maaşları zam sonrası ne kadar olacak? Temmuz'da memur maaşlarına ne kadar zam gelecek?

Milyonlarca kamu çalışanı yeni Zamlı maaş tablosu için araştırma yapmaya başladı. Seçim öncesi ara zam bekleyen Memurlara kötü haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti. Memura ara zam gelmeyeceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zam için Temmuz ayını işaret etti. Memur maaşlarına beklenen artış Temmuz ayında yapılacak. Bu zamla birlikte polis öğretmen hemşire maaşları değişecek. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından şu ana kadar 3 aylık enflasyon verisi açıklandı. Uzmanlar ise bu veriler üzerinden yola çıkarak memur ve emekli maaşlarına yapılacak temmuz zammı için tahminlerini açıklamaya başladı.

MEMURA TEMMUZDA %30 ZAM BEKLENİYOR

Yeni zamlı maaş tablosu için araştırma yapmaya başlayan Memurlara güzel haberi Uzmanlar verdi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 3 aylık enflasyon verisinde enflasyon farkı %12.50 çıktı. Enflasyonun Önümüzdeki 3 ay içinde de bu düzeyde seyretmesi durumunda bile memura %25 zam kesinleşecek. Ancak bir de cumhurbaşkanının açıklayacağı refah payı var. Uzmanlara göre temmuzda memura yapılacak olan zam en az %30 olacak. Yani hem emekliler hem de memurlar refah payı ve enflasyon ile birlikte %30 oranında zam almış olacak ve bir nebze de olsa rahat nefes alacak.

TEMMUZ AYI YENİ ZAMLI MEMUR MAAŞ TABLOSU

Temmuz ayında %30 oranında zam yapılması durumunda memur maaşlarındaki yeni tabloda belli oldu. işte temmuz ayı yeni zamlı memur maaşı tablosu:

ÖĞRETMEN 1/4

15.959 TL

POLİS MEMURU 8/1

17.871 TL

UZMAN DOKTOR 1/4

24.509 TL

MÜHENDİS 1/4

21.067 TL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

19.904 TL

VAİZ 1/4

16.578 TL

AVUKAT 1/4

20.131 TL

Temmuz ayında %30 oranında zam gelmesi durumunda memurların en düşük maaşları bu şekilde olacak. Ancak 3 aylık enflasyon verisine göre bu zam oranı daha da artabilir. Ayrıca 14 Mayıs'ta yapılacak olan Genel seçimlerde hükümetin değişmesi durumunda zam politikasında da bir değişiklik olabilir.

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