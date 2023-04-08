Memura yüzde 70 zam! Temmuz'u beklemeye gerek yok, seçim öncesi memur maaşları artıyor

AK Parti hükümeti, seçim öncesi hamlelerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Önce EYT yasasının kabul edilmesi ardından da en düşük emekli maaşına zam yapılması ile birlikte Asgari ücretli Çalışanlar ve memurlar da zam beklentisi içine girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Geçtiğimiz günlerde memura ara zam gelecek mi sorusuna yanıt verdi. Erdoğan Zam konusunda temmuz ayını işaret etse de AK Parti'nin başka planları var. Memur maaşlarına zam seçimden önce gelecek. Zaten memur sendikalarının talebi de bu yönde. Peki, memur maaşlarına ne kadar zam geliyor? Memura seyyanen zam yapılacak mı?

Memura ara zam konusu bir süredir gündemden düşmüyor. Milyonlarca memur seçim zammı beklentisi içinde. Memur sendikaları da bu konuda taleplerini hükümete iletmeye devam ediyor. Bir yandan memura ek zam gelecek mi tartışmaları devam ederken bir yandan da zam oranları ortaya çıktı. Her ne kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temmuz ayını işaret etse de memur zammı seçim öncesi geliyor. Milyonlarca memur bu rakamları duyunca sevinçten resmen havalara uçacak. Memur maaşlarına ara zam oranı ortaya çıktı. Yüzde 70 zammı duyan memurlar çifte bayram yaşayacak.

MEMUR MAAŞLARINA %70 ZAM FORMÜLÜ

Memurlara maaş zammı konusunda son dönemlerde sendikaların birçok talebi bulunuyor. Ancak sendikalar oranlı zam istemiyor memura seyyanen zam yapılmasını talep ediyor. Sendikaların zam talebi ise 3000 ila 5000 TL arasında değişiyor. Ancak hükümetin memura Zam konusunda başka Formülleri var. Toplu sözleşme zammı, enflasyon farkı ve refah Payı ile birlikte memur maaşlarına %70 zam yapılacağı konuşuluyor. Bu konuda uzmanlar da memur maaşlarına zam değerlendirmesi yaptı. %70 zam sonrası yeni zamlı memur maaş tablosu ortaya çıktı. Üstelik memurlar zam için seçimi beklemek zorunda değil. Memur maaşlarına ara zam seçim öncesinde gelebilir.

SEÇİM ÖNCESİ MEMURA ARA ZAM MÜJDESİ

En düşük emekli maaşına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla yapılan artış sonrasında milyonlarca memur ve Asgari ücretli çalışan da zam bekliyordu. Memur maaşlarına ara zam seçimden önce gelecek mi sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, zam için temmuz ayını işaret etti. Temmuz ayında memurları rahatlatacak bir zam oranı üzerinde çalıştıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, memurların bu tarihi beklemesi gerektiğini dile getirdi. Ancak kulis bilgileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediklerinin aksine hükümetin seçim öncesi memura da Sürpriz yapma hazırlığı içinde olduğunu gösteriyor.

Yani memurların beklediği müjde ile haber seçim öncesinde gelecek gibi duruyor. Aldıkları maaşlarla geçinmekte zorlanan enflasyon karşısında alım gücü düşen vatandaşlar da bu haberi sevinçle karşıladı. Özellikle Büyük şehirlerde yaşayan memurlar kendilerine devlet desteği verilmesini de istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde peş peşe memura müjdeli haberleri sıralayacağı düşünülüyor.