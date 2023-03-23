Memura seyyanen zam müjdesi! Refah payı ile maaşlarda 5000 TL artış olacak

Yılbaşında memur ve emekliye yapılan %30 oranındaki zam enflasyon karşısında ne yazık ki eridi. Her geçen gün yükselen enflasyon ve düşen alım gücü nedeniyle memurlar uzun süreden beri ek zam talebinde bulunuyordu. Aynı şekilde emeklilerin de ek zam konusunda bazı talepleri vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dün Gece saatlerinde emeklinin beklediği müjdeyi verdi. Emekli maaşlarına ara zam yapılırken memurların da umutları arttı.

Milyonlarca kamu çalışanı, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerin öncesinde ara zam, ek zam, seyyanen zam ve refah Payı gibi zamlara kilitlenmiş durumda. Memurlar enflasyon karşısında kendilerini destekleyecek yeni zam bekliyor. Nihayet bu konuda da seyyanen zam müjdesi geldi.

MEMUR MAAŞLARINA 5.000 TL SEYYANEN ZAM İSTENİYOR

Artan enflasyon ve düşen alım gücü karşısında geçim sıkıntısı yaşayan ve özellikle Büyük şehirlerde fahiş kiralar nedeniyle yaşamakta güçlük çeken memurlar hükümetten seçim öncesi ara zam bekliyor. Konu ile ilgili Savunma Büro Ve Destek Hizmetleri Sendikası Genel Başkanı Tuncay Cengiz önemli açıklamalarda bulundu. Cengiz'in basın açıklamasından öne çıkan bölümler şu şekilde oldu:

"Ücretleri açlık sınırına inmiş Devlet memurlarının, yıllardır çözülmeyen ve göz ardı edilmiş sorunlarının çözümü için çaba gösteriyoruz, yetkilileri ve siyasileri bilgilendiriyoruz, dosyalar halinde raporlar sunuyoruz. Artık vaat duymak istemiyoruz. TBMM kapanmadan önce çıkarılacak torba yasa içerisinde sorunlarımızın çözümlenmesini istiyoruz.".

MEMURA DA SEÇİM ÖNCESİ ZAM GELEBİLİR

Emekliler de uzun süreden beri aldıkları maaşlarla geçinmekte zorlandıklarını söylüyor ve seslerini duyurmaya çalışıyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün arasında yapılan görüşme sonrasında emekliye müjde geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün katıldığı canlı yayında en düşük emekli maaşının 5500 TL'den 7.500 TL'ye yükseldiğini duyurdu.

14 Mayıs'ta yapılacak olan Genel seçimlere doğru geri sayım başlarken Memurlara da seyyanen zam müjdesi geleceği konuşuluyor. Kulislerde dolaşan bilgilere göre memurlara lojman payı da dahil olmak üzere toplamda 5000 TL seyyanen zam yapılacak. Memur maaşlarına uygulanacak olan ara zammın önümüzdeki günlerde kabine toplantısında değerlendirileceği ve ardından da kamuoyuna açıklanacağı konuşuluyor. Memurlarda dört gözle yapılacak açıklamayı bekliyor. Memura ara zam ek zam konusunda bir gelişme olması halinde haberimizde sizlerle paylaşacağız…