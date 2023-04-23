Memura Mayıs zammı geliyor! TBMM’den geçti, Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Emekli maaşı ve EYT düzenlemesi sonrası gözler memur ve memur emeklisine yapılacak zamma döndü. Ocak ayında yüzde 30'luk zam yapılan memur maaşına Temmuz ayında da zam yapılacak. Senede 2 kez zamlanan memur maaşlarında flaş bir gelişme yaşandı. Memura Mayıs zammı geliyor

Seçim öncesi çok sayıda düzenleme yapan hükümet emekli maaşı ve EYT müjdesiyle milyonları sevindirmişti. En düşük emekli maaşı 7.500 lira yükseltildi. Gözler memur zammına döndü. Yılda 2 kez zamlanan memur maaşı için Temmuz ayı oranı merak edilmeye başlandı. Ocak ayında yüzde 30 zam alan memurlara Temmuz ayını beklemeden Mayıs zammı geliyor.

Ocak ve Temmuz ayında zam yapılan memura Mayıs zammı müjdesi geldi. 6 aylık enflasyon farkıyla zamlanan memur maaşı için düğmeye basıldı. Temmuz ayında zam bekleyen memur Mayıs ayında da zam alabilir müjdesi geldi. Seyyanen zam müjdesi sonrası gözler yapılacak olan zam oranına döndü.

TEMMUZ AYINDAN ÖNCE MAYIS ZAMMI

Memur maaşı Temmuz zammı için masada yüze 12,5 zam oranı konuşulmaya başlandı. Temmuz ayını bekleyen memura Mayıs ayında da zam yolda.

ERDOĞAN'DAN SEYYANEN ZAM MÜJDESİ GELEBİLİR

1 Mayıs tarihinde Memur-Sen kongresine katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer alıyor. Kongreye katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seyyanen zam müjdesi vermesi tahmin ediliyor.