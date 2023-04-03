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Memura ek zam ve refah payı! Toplu sözleşme zammıyla mühendis, hemşire, öğretmen, memur maaşları

Memura ek zam ve refah payı! Toplu sözleşme zammıyla mühendis, hemşire, öğretmen, memur maaşları belirlendi. İşte enflasyon farkına göre memur maaşlarının detayları...

Memura ek zam ve refah payı! Toplu sözleşme zammıyla mühendis, hemşire, öğretmen, memur maaşları

Milyonlarca memur emeklisi ile memur Temmuz’da gelecek zammın ne kadar olacağının merakı içinde. Temmuz’da yapılacak olan ikinci zam, üzerine yüzde 6 ek ve enflasyon farkı ile birlikte maaşların ne kadar olacağı merak ediliyor. Mart ayı enflasyonunun TÜİK tarafından açıklanması ile 3 aylık enflasyon oranı belirlendi ve enflasyon farkı da yüzde 10,44 oldu. 3 aylık enflasyon verilerinin belirlenmesi ile memurlar Temmuz ayında enflasyon farkı ve toplu sözleşme ile beraber ne kadar maaş alacak? Temmuz 2023 memur maaşları ne kadar olacak? Öğretmen, mühendis, hemşire, polis maaşları ne kadar olacak? İşte 2023 Temmuz memur maaşlarının detayları... 


Milyonlarca vatandaş 2023 ikinci zammının Temmuz ayında ne kadar olacağını beklerken 3 aylık enflasyon verilerine göre ne kadar olacağına dair netleşmeler geldi. Ocak zammı yüzde 30’a yükselmişken, yılın ilk ayında yürürlüğe konan ek gösterge düzenlemesine göre de 3 aylık verilerle Temmuz ayında maaşlara ne kadar zam geleceği ortaya çıkıyor. 


TEMMUZ MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK? 


2023 Temmuz ayında memur emeklisi olan ve memur olan vatandaşların maaşlarına enflasyon farkıyla birlikte yüzde 6 zam yansıyacak. Enflasyon farkının yansıyıp yansımayacağı merak edilirken, 3 aylık verilerle yansıyacağına artık kesin gözüyle bakılıyor. Şimdi enflasyon farkının yüzde 8’i ne kadar geçtiğine göre bir yansıma olacak.  


OCAK, ŞUBAT, MART TÜFE NE KADAR? 


TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verilerine bakıldığı zaman Ocak, Şubat ve Mart’ın toplam enflasyonu yüzde 12,52 olarak belirlendi.  


Bunlara bakıldığında yüzde 6 oranında Temmuz ayında zam gerçekleştirilmesi ile birlikte eklenen enflasyon farkı şu an için yüzde 10,44 oldu. Nisan, Mayıs, Haziran açıklandığı zaman bu oran daha da artacak ve net olarak 3 Temmuz 2023 tarihinde memur emekli maaş zammı kesinleşecek.  


TEMMUZ’DA AİLE YARDIMI YÜKSELECEK 


Temmuz ayında en az maaş oranı yüzde 10,44’e belirlenecek. Bu durumda ise minimum olan memur maaşı 11.836 TL’den 13.072 TL’ye artacak. En az memur emeklisinin alacağı maaş da 7.901 TL’den zamlanarak 8.726 TL’ye yükselecek. 
Bu durumda ise eş yardımı olarak verilen 985,76 TL, 1.088 TL’ye artacak. 0 ila 6 yaş çocuk için ödenen 216,84 TL tutar, 239,48 TL’ye yükselecek. 6 yaşını geçen çocuklar içinse yardım tutarı 108,42 TL’den 119,74 TL’ye artacak. Geriye kalan 3 ayın belirlenmesi ile bu tutarlarda da daha fazla artış olacak. 


REFAH PAYI EKLENMEYECEK 


Memur emeklileri ile memurlar için belirlenecek olan zam tutarı yüzde 8 toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile birlikte 16,48 zamlanacak. Geriye kalan 3 ay ile bu netleşecekken şu an 13,52 belirlenen refah puanı ise son yasal düzenlemeyle birlikte eklenmeyecek. 

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