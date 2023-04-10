Memura ek zam son dakika duyuruldu! Maaş zammı bayram ikramiyesi çifte sevinç yaşatacak

Emekli maaş zammı ve memur maaş zammı milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. 2023 yılının başında emekli maaşlarına ve memur maaşlarına refah payı ile birlikte %30 oranında zam yapılmıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla birlikte en düşük emekli maaşına yeni bir artış yapıldı. Yapılan zamla beraber en düşük emekli maaşı 7500 TL'ye yükseldi. Bu karar sonrası hem emekliler hem de memurlar seçim zammı beklemeye başladı. Emekli ve memura zam müjdesi az önce geldi. Resmen O tarihte milyonlarca kişinin başına Talih Kuşu konacak. Çünkü çifte zam müjdesi yola çıktı geliyor.

Emekli ve memura son dakika zam haberleri milyonlarca kişi tarafından her gün anlık olarak takip ediliyor. Yaklaşan genel seçimler öncesi Milyonlarca kişi zam beklentisi içine girdi. Ancak sadece en düşük emekli maaşını artış yapıldı. Gelen son bilgilere göre memur ve emekli zammı Temmuz ayına ertelendi. Milyonlarca emekli ve memur seçim öncesi yine de hükümetten umutlu. Bir yandan zam beklentisi sürerken bir yandan da enflasyon hesapları yapılıyor. Altı aylık enflasyon verileri doğrultusunda zam ve enflasyon farkı alacak olan binlerce kişi için yeni haberler gündeme geldi. Temmuz ayında emekli ve memura yapılacak çifte zam ortaya çıktı.

MEMUR VE EMEKLİ TEMMUZ ZAMLARI HESAPLANDI

Memur ve emekli Temmuz 2023 zam hesaplamaları başladı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından şu ana kadar 3 aylık enflasyon verisi açıklandı. Açıklanan son verim Mart ayına İlişkin oldu. TÜİK yaptığı açıklamada Mart ayında aylık Enflasyonun %2.29 olarak yansıdığını duyurdu. Yıllık enflasyon ise %50.51 oldu. Son 14 ayın en düşük enflasyon rakamları açıklanırken memur ve memur emeklisi için enflasyon farkı kesinleşti.

Uzmanlar da Temmuz 2023 memur ve emekli maaş zammı hesaplamalarına başladı. Uzmanlara göre Temmuz ayında 6 aylık enflasyon ne çıkarsa çıksın emekli ve memura yapılacak olan zam oranı yine %30 olacak. Böylece 2023 yılında memur ve emekli maaşlarına yapılan zam %60'ı bulacak.

MEMUR VE EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI HESAPLAMASI

Şu anki verilere bakacak olursak memur ve emeklinin temmuz zammı hesaplaması şöyle oldu:

3 aylık enflasyon oranı: Yüzde 12,52

3 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 12,52

Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

Memur enflasyon farkı: Yüzde 4,52

3 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 10,52

Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi uzmanların Temmuz 2023 memur ve emekli zammı için beklenti oranı %30 oldu. Refah payı ve enflasyon ile birlikte memur ve emekli maaşlarına en az %30 artış yapılacağı tahmin ediliyor.