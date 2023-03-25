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Memura ara zam! Ak Parti'nin en tepesinden son dakika açıklaması geldi

Seçim zammı haberleri yağmur gibi yağıyor. AK Parti seçim için düğmeye bastı peş peşe zam yağmuru başladı. Emekli maaş zammı sonrası müjdeli haber memurlara geldi.

Memura ara zam! Ak Parti'nin en tepesinden son dakika açıklaması geldi

Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaştıkça vatandaşın zam umutları da artıyor. Uzun süreden beri seçim zammı bekleyen emekli geçtiğimiz günlerde hayallerine kavuştu. En düşük emekli maaşına 2.000 TL zam yapıldı ve 7.500 TL'ye yükseldi. Şimdi sırada memura ve asgari ücretliye seçim zammı var. Memur sendikaları seçim zammı için çoktan harekete geçti bile. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kapısını çalmaya hazırlanan sendikaların istediği zaman oranı da belli oldu. AK Parti'den memur zammı için son dakika açıklaması geldi.

Milyonlarca memurun gözü kulağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'da. 14 Mayıs seçimleri öncesinde ara zam bekleyen Memurlar bir an önce açıklamanın yapılmasını istiyor. Memur sendikaları ise ara zam için çoktan harekete geçti. Özellikle geçtiğimiz günlerde en düşük emekli aylığına yapılan artış memurları da umutlandırdı. Milyonlarca memur hükümetten seçim öncesi maaşlarına iyileştirme bekliyor. Memur sendikalarının istediği zam oranı da netleşti. Peki, memura ne kadar ara zam verilecek? Memur maaşlarına seçim zammı gelecek mi?

MEMURA ARA ZAM SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Milyonlarca memur devletten seçim öncesi ara zam bekliyor. Yılbaşında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı üzerine memur maaşlarına %30 oranında zam yapılmıştı. Memur emeklisi de bu zamdan Payını Aldı ve maaşlarda %30 artış gerçekleşti. Ancak hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı her geçen gün büyümeye devam ederken yapılan zam enflasyon karşısında eridi.

14 Mayıs'ta yapılacak olan genel seçimler öncesinde memurlar da emekliler gibi ara zam beklentisi içine girdi. Memur sendikaları memur maaşlarına ara zam yapılması için çoktan harekete geçti. Şimdi herkesin gözü kulağı maaşlara yapılacak olan zam oranında. Memur sendikalarının istediği zam oranı da ortaya çıktı. Memur sendikaları 14 Mayıs Genel Seçimleri öncesinde memur maaşlarına en az %30 zam istiyor. Peki memur maaşlarına Araz zam ne kadar olacak? Memura seçim öncesi zam var mı?

MEMURLARA SEÇİM ÖNCESİ ZAM VAR MI?

Kamu çalışanlarının zam hayallerini suya düşüren açıklama AK Parti hükümetinden geldi. AK Parti grup başkan vekili yaptığı açıklamada yapılan zammın sadece en düşük emekli maaşı alanları kapsadığını duyurdu. Yani hem diğer emeklilere hem de Memurlara seçim öncesinde herhangi bir zam yapılmayacak. Milyonlarca memurun zam hayali suya düşerken zam tarihi de belli oldu.

Memur maaşlarına zam 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olması sonrasında yapılacak. Yani memurlar 1 Temmuz tarihinden itibaren hem Toplu sözleşme zammı alacak hem de enflasyon farkı. O tarihte gelecek hükümetin refah Payı verip vermeyeceği de şimdiden merak ediliyor. Çünkü 6 aylık zam öncesinde hükümet Değişimi de yaşanabilir.

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