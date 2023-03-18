Memura 5000 TL ek zam! Bayram ikramiyesi müjdesi de geliyor

Ek zam haberi bu defa memurlara geldi. Memur maaşları, 5000 TL birden artacak. Ayrıca memurlara bayram ikramiyesi verilmesi de gündemde. Devlet memuru olanlar hemen baksın. Zamlı maaşların hesaplara geçeceği tarihte belli oldu. Yeni zamlı memur maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı.

Yaklaşan genel seçimler öncesinde ek zam son dakika gelişmeleri memur emekli ve Asgari ücretli kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Uzun süreden beri emekliye ve asgari ücretliye ek zam verileceği konuşuluyordu. Şimdi bir güzel haberde memur maaşları için geldi. Memur maaşlarına da ek zam gelecek. Ayrıca Memurlara bayram ikramiyesi verilmesi de gündemde. Kamu çalışanlarının büyük bir heyecanla beklediği son dakika gelişmesi az önce yaşandı. Memur maaşlarına en az 5.000 TL ek zam yapılacak. Peki, memur maaşlarına ek zam ne zaman geliyor?

SEÇİM ÖNCESİ MEMUR MAAŞLARINA EK ZAM

Milyonlarca kamu çalışanı toplu sözleşmeye ek olarak Ocak ayında refah payı ve enflasyon farkı almıştı. Kamu çalışanlarının maaşlarına Ocak 2023'te yapılan zam oranı %30 oldu. Şimdi ise gözler seçim öncesi yapılacak olan ara zammı çevrildi. Emekliler, asgari ücretle çalışanlar, kamu çalışanları seçim öncesi hükümetten ek zam bekliyor. Ankara kulislerinde de bu konuda bilgiler dolaşmaya başladı. Önce emekli ve asgari ücretliye ardından da kamu çalışanlarının maaşlarına ek zam müjdesi geldi. Gelen son dakika bilgisine göre seçim öncesi memur maaşlarına ek zam yapılacak Üstelik rakamlarda belli oldu. Memurlar bu haberi alınca resmen düğün bayram edecek.

MEMUR MAAŞLARINA 5.000 TL ARA ZAM GELİYOR

Genel seçimler öncesinde hükümet ve muhalefetin rekabeti başladı. Hükümetin en önemli hamlelerinden biri de seçim öncesinde maaşlara ikram yapmak olacak. Yapılacak olan ara zam miktarının ise en az 5000 TL olacağı konuşuluyor. Bu hafta yapılacak olan kabine toplantısı arabam için son derece kritik. Çünkü bakanlar kurulunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuyu gündeme getireceği ve kurmaylarına talimat vereceği konuşuluyor. İlgili bakanlıklar ay sonuna kadar konu ile ilgili çalışmalarını yürütecek ve ara zam böylece belli olmuş olacak.

MEMURLARA BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Memur maaşlarına ek zam konusu gündemden düşmezken aynı zamanda Ramazan Bayramı öncesinde bayram ikramiyesi de sık sık konuşuluyor. Emekliye bayram ikramiyesi ödemesi yapılırken bugüne kadar memurlar bayram ikramiyesi almamıştı. Peki, memur maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi?

Bayram ikramiyesi 2018 yılında yana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla sadece emekliler için ödeniyor. Yani memurlar ve asgari ücretliler bayram ikramiyesi alamıyor. Fakat bu yıl genel seçimlerin yapılacak olması nedeniyle hükümetin bu yönde de bir çalışma yapabileceği düşünülüyor. Şu an için Memurlara bayram ikramiyesi konusunda Sizin bir açıklama bulunmuyor ancak ilerleyen günlerde Bakanlar Kurulu toplantılarında konuşulması halinde haberlerimizde sizlerle paylaşacağız...