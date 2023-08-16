Memur zam teklifini beğenmedi! 10 maddelik isteklerini sıraladı! Yeni anket yapalım...

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde taraflar önceki gün taraflar ikinci kez bir araya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu İşveren Heyeti'nin ilk zam teklifini duyurarak 2024'te ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9 zam teklif edildiğini açıkladı. 2025 zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 oldu.

Memur Sen yüzde 110 zam istedi

Memur Sen ise 2 yıl için yüzde 110 zam istemişti. Yüzde 110’luk zam talebi karşısında yapılan zam teklifi sonrası ise tepkiler sürüyor. Son olarak sosyal medya üzerinden 10 maddelik paylaşım yapan Memur-Sen, teklifin neden revize edilmesi gerektiğini tek tek açıkladı. "Kamu işvereni teklifi neden revize etmeli?" başlığıyla yayınlanan maddeler şu şekilde:

10 maddelik yeni talep listesi

- TCMB 2023 yıl sonu tahminini %58, 2024 yılı için ise %33 olarak revize etmişti. 2024 Ocak ayında kamu görevlilerine "%25 enflasyon farkı verileceği" Kamu İşverenince hem tespit hem de ifade edildi.

- Kamu işvereninin "Enflasyon Farkı" tespiti rasyonelken hem 2024 hem de 2025 yılı için artış teklifi; piyasa gerçeklerinden uzaktır.

- Enflasyon farkını dikkate alan Kamu İşvereni, 2024 yılı için %33 ve 2025 yılı için %15 enflasyon tahminini göz ardı etmiş, beklenen enflasyon rakamları altında teklifte bulunmuştur. Bu bakımdan, Kamu İşverenin ifadeleri ya da dayanak oluşturduğu tespitleri çelişmektedir.

- 2024 yılının Ocak ayında kamu görevlilerine "%25 enflasyon farkı verileceği" tespitinin özeti; kamu görevlileri için 2023 Temmuz-Aralık aylarında kayıpların artması ve alım güçlerinin azalması demektir.



- "Enflasyon farkı ödemesi dahil" ifadesi hem gerekçe hem de açıklama olarak önemli bir terkip hatasıdır. Önemli bir artış oranı olarak gösterilen ve açıklanan teklif; reel alım gücü üzerinden değerlendirildiğinde gerçekleri yansıtmamaktadır.

- Kamu işvereni tarafından ifade edilen "%25 enflasyon farkı alacak" ifadesi sadece ilgili makam tarafından bir iddia ya da tespit durumudur.

- Ekonomik verilerin kişiler ve kurumlar üzerinden açıkça tartışıldığı bugünlerde, 5 ay (Ağustos-Aralık) gibi önemli bir süreç içerisinde oluş(turul)ması beklenen enflasyon rakamlarının, tahmin olduğu unutulmamalıdır.

- "Enflasyon Farkı" geçmişte kayıp oluştuğu anlamına gelmektedir. Enflasyon farkının; Kamu İşvereninin borcu, kamu görevlisinin alacağı olduğu unutulmamalıdır. Enflasyonu yenen maaş artışı için hükümet tarafından yasal düzenleme yapılarak vermek zorunda kalınan Refah Payı, Kamu İşvereninin de gündeminde olmalıdır.

-Kamu İşvereni, toplamda iki yıl için %34 oranında teklifte bulunurken; sadece ekonomik değerleri, beklentileri ya da hedefleri ıskalamamış, aynı zaman da Türkiye'nin emeği önemseyen ve önceleyen tavrını da es geçmiştir.

- Kamu işvereni, "sadece yüzdelik artış" olarak yaptığı açıklamada; toplu sözleşme masasını bir bütün, toplu sözleşme tekliflerini ise birbirini tamamlayıcı olarak görmeyip sadece genel artışa ilişkin teklif sunmuştur. Masanın gündemi ve 11 hizmet kolunun beklentisi; Memur Sen'in tamamlayıcı ve bütüncül tekliflerine karşılık teklif verilmesidir.

- Kamu işvereni için bugün itibariyle 7 günlük süreç var. Bu süre, hem müzakerelerin devam etmesi hem hizmet kollarının karara bağlanması hem de zam teklifinin güncellenmesi için yeterlidir. Müzakere masası aynı özveri ve motivasyonla çalışmaya devam etmeli, başta hizmet kolları olmak üzere teklifler karara bağlanmalıdır.

Memur-Sen'den yeni anket hamlesi

Memur-Sen, sözleşme görüşmelerindeki beklentilere yönelik 2-9 Ağustos’ta 50 bini aşkın memurun katılımıyla hazırladığı anketin sonuçlarını ilk kez 11 Ağustos’ta duyurmuştu. Açıklamada, “Kamu görevlilerinin yüzde 90’ı enflasyona karşı alım gücünü koruması için oransal zamların üçer aylık dilimler halinde verilmesini destekliyor. Çalışanların yüzde 96.8’i bayram ikramiyesi teklifini destekliyor” denilmişti. Memur-Sen, toplu sözleşme görüşmelerinde “Merkez Bankası’nın yıllık enflasyon hedefinin altında kaldı” diyerek eleştirdiği kamu işveren tarafının teklifinin açıklanmasının ardından, ankete ilişkin dün şu yeni verileri paylaştı:

- Memur-Sen’in refah payı teklifine kamu görevlilerinin destek oranı yüzde 89.

- Kamu görevlilerinin yüzde 80’i seyyanen zammın emeklilere verilmemesinin emekliliği gelmiş memurların emeklilik kararlarını olumsuz etkilediğini düşünüyor.

- Kamu görevlilerinin artmasını istediği yardım kalemleri içinde eş yardımı yüzde 40 ile ilk sırada yer alırken, yüzde 24 ile doğum, evlenme ve ölüm yardımı, yüzde 16 ile kreş yardımı takip ediyor.”

Milyonlar yarınki toplantıyı bekliyor

İlk teklifin Memur-Sen tarafından kabul edilmemesi nedeniyle hükümet 17 ve 22 Ağustos’ta yeni tekliflerle masaya gelecek. Tarafların anlaşamaması durumunda ise 23 Ağustos’tan itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulacak. Bu aşamada kurul, en geç ay sonuna kadar sözleşmeye dair kararını açıklayacak.