Memur ve emekliyi zıplatacak zam! Yüzde 45 maaş zammı için tarih verildi

Emekli ve memur maaşları 2023 yılının Ocak ayında %30 artmıştı. Ayrıca en düşük emekli maaşına %57 zam yapılmış ve 3500 TL'den 5500 TL'ye yükselmişti. Her geçen gün artan enflasyon ve düşen alım gücü nedeniyle memur ve emekliler maaşlarına ek zam beklentisi içine girdi. Özellikle yaklaşan genel seçimler nedeniyle ek zam yakın gibi görünüyor. AK Parti'nin seçim hazırlıkları içinde memur ve emekliye ara zam da var. Üstelik emekli ve memura verilecek ara zam oranı da yavaş yavaş konuşulmaya başlandı.

Emekli ve memur için yeni bir müjde daha yolda. Seçim hazırlıklarına başlayan AK Parti, memur ve emekli maaşları için ara zam çalışmaları yürütüyor. Üstelik ara zam için Temmuz ayı da beklenmeyecek. Başkent kulislerinde dolaşan bilgilere göre AK Parti kurmayları yeni bir ekonomi paketi üzerinde çalışıyor. Kısa süre içerisinde de çalışmaların tamamlanması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması bekleniyor. Üstelik bu paketi içerisinde memur ve emekliye %15 ek zam da yer alıyor.

YILBAŞINDA %30 MAAŞ ZAMMI YAPILMIŞTI

2022 yılında başlayan hayat pahalılığı 2023 yılında da hız kesmeden devam ediyor. Enflasyonun artışı ve bir yandan da alım gücünün düşmesi yılbaşında emekli ve memur maaşlarına yapılan zammı adeta sildi süpürdü. Emekli ve memura Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği refah Payı ile birlikte yılbaşında %30 artış yapılmıştı. Ancak bu artış enflasyon karşısında yeterli gelmeyince seçim öncesi yeni zam için çalışmalar başladı. AK Parti kurmayları cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunmak üzere yeni bir ekonomi paketi üzerinde çalışıyor. Mart ayının ortalarında memur ve emekli maaşlarına ilave zam yapılacağı iddia ediliyor.

SEÇİM ÖNCESİ %15 ARA ZAM GELECEK

Yaklaşan genel seçimler öncesinde hazırlıklara başlayan AK Parti, memur ve emekli maaşlarına yeni bir düzenleme yapmaya hazırlanıyor. Seçim öncesinde memur ve emeklilerin zamlı maaşlarının üstüne eklenecek olan ilave zam Mart ayında yansıyacak. Yüzde 15 olarak yansıması beklenen bu ilave zammın tüm emekliler ve memurları kapsayacağı da iddia ediliyor. Yani bu zam %30 zamlı maaşların üzerine ilave edilecek ve böylece yılın ilk 6 aylık döneminde emekli ve memura yapılan zam oranı %45'e yükselecek.

AK Parti'nin gündemindeki en önemli çalışmalardan birinin emekli ve memura ilave zam olduğu iddia edilirken çalışmanın tamamlanması sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağı konuşuluyor. Seçimi garantilemek isteyen AK Parti yönetimi, mart ayı sonlarına doğru da emekli ve memura ilave zam müjdesini vermeyi planlıyor.

%15 EK ARTIŞ İLE YENİ MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Peki, %15 ilave zam sonrası %45 olacak olan zam oranı ile birlikte yeni memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? Eğer Mart ayında ek zam yapılırsa zamlı Maaşlar şu şekilde olacak:

En düşük emekli maaşı

Normal Fiyat: 5 bin 500 TL

Zam Tutarı: 2 bin 475 TL

Zamlı Fiyat: 7 bin 975 TL

Zam Oranı: Yüzde 45

En düşük memur maaşı

Normal Fiyat: 11 bin 848 TL

Zam Tutarı: 5 bin 331,60 TL

Zamlı Fiyat: 17 bin 179,60 TL

Zam Oranı: Yüzde 45