Memur ve emekliyi bayram ettirecek müjde! Yeni zam formülü belli oldu

Milyonlarca emekli ve memuru yakından ilgilendiriyor! Memur maaş zammı ve SGK, Bağ-Kur, memur emeklisi maaş zammı için milyonlarca kişi dört gözle Temmuz ayını beklemeye başladı. Kulislerden birçok rakam gelirken en düşük memur maaşı net olarak 22 bin TL olacağı bildirildi. Daha öncesinde ne düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya çıkartıldı ancak bu rakamında zamlanması bekleniyor. Gelen haber memur ve emeklileri bayram ettirecek. Maaş zammında basamak modeli! Temmuz maaşları belli oldu.

Emekli ve memur milyonları dört gözle maaşlarına gelecek olan zamma odaklanmış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile Temmuz'da memur ve emekli maaşlarına zam yapılacağı ifade edilmişti. Peki memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Milyonlarca memur ve emekliyi yakından ilgilendiren haber geldi. Maaş zammında basamak modeline geçiliyor. Kimse bu rakamları beklemiyordu! Temmız maaşlaru ortaya çıktı. İşte memki ve memmur maaşlarını değiştrecek zam oranları ile ilgili son dakika gelişmeleri...

MEMUR VE EMEKLİLER BU HABERLE BAYRAM EDECEK

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü Temmuz ayında gelecek olan zamlarda. En düşük emekli maşının 7 bin 500 liraya kadar çıkartılmasının ardından emekli maaşlarına ek zam beklentisi oluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde kamu çalışanlarına maaş zammını açıklamıştı. Gelen zamlar sonrası gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hak-İş Konfederasyonu 15’inci Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, şunları söylemişti: “En düşük memur maaşını, en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz. Kamu işçilerinde olduğu gibi, en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkartarak, üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak. Memur maaşlarındaki bu artışlar, otomatik olarak emekliliklerine de yansıyacak.”

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN TL OLDU

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası en düşük memur maaşı çıplak olarak 12 bin liraya kadar yükseldi. Bu maaş önce 15 bin liraya çıkarılacak. Böylece en düşük ücreti alan kamu işçisi ile en düşük ücreti alan memur arasındaki 3 bin liralık fark seyyanen zamla giderilecek. Sonra enflasyon farkı, toplu sözleşme zammı ve refah payı ile 22 bin liraya yükseltilecek. 22 bin liralık tutarın net mi, brüt mü olacağı da gündeme geldi. Ancak İletişim Başkanlığı, bir televizyon kanalına konuşan çalışma ekonomistinin, en düşük memur maaşının brüt 22 bin lira olacağını sehven söylediğine dikkat çekerek, “Temmuzda en düşük memur maaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belirttiği üzere net 22 bin lira olacaktır” açıklamasını yaptı.

KADEMELİ ZAM YOLDA

Gözler ise emekli maaşı zammına çevrildi. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'ye çıkartırılırken gözler yeni gelecek olan zamda. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, şimdi 7 bin 501 liradan başlamak üzere üst grupta maaş alanlara doğru azalan bir kademeli zam gündeme gelecek. Örneğin; maaşı 7 bin 500 lira ila 10 bin lira arasında olanlara yüzde 50 zam, 10 bin lira ila 15 bin lira arasındaki olanlara yüzde 40 zam, 15 bin lira ila 20 bin lira arasında olanlara yüzde 30 zam ve son olarak 21 bin lira ve üzerine de yüzde 25 zam gibi bir merdiven sistemi oluşturulacak.

EYT’Lİ DE FAYDALANACAK MI?

EYT’liler 3 Mart itibarıyla emeklilik dilekçesi vermeye başladı. Şu ana kadar 1 milyonun üzerinde EYT’liye maaş bağlandı. 3 Mart’tan itibaren temmuz ayına kadar emeklilik dilekçesini verenler, emeklilik işlemleri yapılmamış olsa dahi maaş artışlarından yararlanacak. Temmuzdan sonra başvuru yapanlara da zaten zamlı maaş yansıtılacak. Emekli Sandığı’na tabi EYT’lilerin emekli maaş zammı, aktif çalışan memurların maaş artışına endeksli olarak uygulanıyor.