Memur ve emekliye ara zam son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan son sözü söyledi

Memur maaş zammı ve emekli maaş zammı haberleri milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Emekli ve memur maaşlarına geçtiğimiz Ocak ayında refah Payı ile birlikte %30 artış yapılmıştı. Ancak artan enflasyon ve düşen Alım gücü ile birlikte geçinmekte zorlanan memur ve emekliler seçim zammı beklentisi içine girmişti nokta özellikle en düşük emekli maaşına yapılan zammın ardından memur ve emeklilere yeni zam olacak mı sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde aranıyordu. Seçim öncesi zam haberi bekleyen memur ve emekliye kötü haberi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin verdi.

Memur ve emekli maaşlarına seçim zammı yapılmayacak. Milyonlarca emekli ve memur bu haberle büyük bir hayal kırıklığı yaşasa da temmuz zammı için ilk sinyaller geldi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan aylık enflasyon verilerinin belli olması ile birlikte memur ve memur emeklisi maaş zamlarını yakından ilgilendiren enflasyon farkı da ortaya çıktı. Memur ve memur emeklisine temmuzda enflasyon farkı kesinleşti. Üstelik refah Payı da verilecek. Peki, zam oranı ne kadar olacak? Memur ve memur emeklisi 2023 Temmuz zamları ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

MEMUR VE EMEKLİ ZAM BEKLİYOR

Memur ve emekli maaşlarına zam beklentisi bir süredir devam ediyor. Özellikle geçtiğimiz günlerde en düşük emekli maaşının 5500 TL'den 7500 TL'ye yükseltilmesi ile birlikte bu beklentiler daha da artmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 aylık enflasyon verileri açıklandı ve 6 aylık zam için ilk 3 aylık veri netleşmiş oldu. Bununla birlikte memur ve memur emeklisine enflasyon farkı da kesinleşti. Bir yandan seçim öncesi zam bekleyen memur ve memur emeklisi bir yandan da temmuz zammı için yeni rakamları merak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Geçtiğimiz günlerde seçim öncesi memur maaşlarına zam olmayacağını açıklamıştı. Böylece gözünü Temmuz ayına çağıran memur ve memur emeklisi zam oranlarını yakından takip etmeye başladı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ışığında uzman İsimlerde temmuz zammı hesaplamalarını yaptı.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARINA TEMMUZDA NE KADAR ZAM GELECEK?

Şu anda TÜİK tarafından 6 aylık enflasyon verisinden sadece 3 aylık veri açıklandı. Yani geriye 3 aylık enflasyon verisi kaldı. Ancak 3 aylık veriden yola çıkan Uzmanlar memur ve memur emeklisi için temmuz zammı hesaplaması yapmaya başladı. Uzmanlara göre Temmuz ayında refah Payı ile birlikte memur ve memur emeklisine verilecek zam oranı yine %30 olacak. Yani memur ve memur emeklisi hem refah Payı hem de enflasyon farkı alacak. Temmuzda zamlı maaşlar 15 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara geçecek.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan rakamlara ve 3 aylık enflasyon verilerine göre memur ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları Şimdilik şu şekilde:

3 aylık enflasyon oranı: Yüzde 12,52

3 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 12,52

Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

Memur enflasyon farkı: Yüzde 4,52

3 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 10,52