Memur ve emekliye 2025 Ocak ayında kaç para zam var? İşte Merkez Bankası tahminine göre zam tutarı

Merkez Bankası’nın üçüncü çeyrek enflasyon raporunda, yıl sonu enflasyon tahminleri sabit bırakıldı. Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç tarafından yapılan analizlere göre, bu tahminler 2025 yılı Ocak ayında kamu çalışanları ve emekliler için yapılacak maaş zammının yüzdelik dilimini belirleyecek. Öngörülen senaryolar şöyle sıralanmaktadır:

TÜİK ve Enflasyon Raporlarındaki Farklar

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Temmuz ayı verilerine göre, yedi aylık enflasyon oranı %28,76 olarak açıklandı. Buna karşın, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın açıkladığı enflasyon raporunda yıl sonu için %34 ile %42 arasında bir enflasyon bekleniyor. Karahan, yılın kalan kısmında enflasyonun istikrarlı bir şekilde düşüş göstereceğini ifade etti.

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın Açıklamaları

Akçay, enflasyon tahminleri hakkında yapılan bir soruya, "Tahminler ve ara hedefler arasındaki farkı iyi anlamak gerekir. Biz nokta atışı yapmıyoruz, belirli bir orta noktadan yola çıkarak tahmin aralığımızı belirliyoruz ve bu aralıkta kaldığımız sürece başarılıyız," şeklinde yanıt verdi. Temmuz ayı raporunda, enflasyonun tahmin edilen orta noktanın biraz üzerinde gerçekleştiği belirtildi.

2025 Ocak Ayı Maaş Zammı Tahminleri

Milyonlarca kamu çalışanı ve emekli, Ocak ayında uygulanacak maaş zammı oranını merak ediyor. Merkez Bankası’nın enflasyon tahminlerine dayanarak yapılan hesaplamalar, muhtemel maaş zammı oranlarını şu şekilde öngörüyor:

Eğer yıl sonu enflasyonu %34 olursa, Temmuz-Aralık dönemi enflasyonunun %10’un altında kalması bekleniyor ve bu durumda sadece %6 toplu sözleşme zammı uygulanacak.

Enflasyonun %38 olması durumunda, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile birlikte toplam %6,62 zam yapılacak.

Eğer yıl sonu enflasyonu %42 çıkarsa, kamu çalışanlarına ve emekli memur aylıklarına Ocak ayında %9,71 oranında zam yapılacak.

SSK ve BAĞ-KUR Emeklileri İçin Ocak Ayı Zam Tahminleri

Yıl sonu enflasyonu %34 olduğunda, emekli aylıklarına yapılacak zam %7,43 olacak.

Eğer enflasyon %38 olursa, bu oran %10,64’e çıkacak.

Enflasyonun %42 olması halinde ise, emekli aylıklarına yapılan zam %13,85 olacak.

Kaynak: Habertürk Derleme: Gazeteoku.com