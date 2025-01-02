Memur ve emeklilere 3600 piyangosu! Maaşlar bu kadar zamlanacak!

Bu düzenleme, 5 milyondan fazla kamu çalışanının maaş ve emeklilik haklarını iyileştirmeyi amaçlıyor. Ayrıca, birinci dereceye yükselen devlet memurları için de yeni avantajlar getirilecek.

Torba Yasa ile Yeni Düzenlemeler

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 3600 ek gösterge düzenlemesini de içeren torba yasa teklifini görüşüyor. Bu yasa, memurların maaşlarında ve emeklilik haklarında önemli değişiklikler yapmayı hedefliyor. Ayrıca, savunma sanayi projeleri gibi başka konular da bu teklifin içinde yer alıyor.

3600 Ek Gösterge Nedir ve Ne Sağlayacak?

Bu düzenleme sayesinde memurlar için şunlar gerçekleşecek:

Emekli Maaşları: Ortalama 4.500 TL artacak.

Emeklilik İkramiyeleri: 150.000 TL'ye kadar yükseliş olacak.

Bu değişiklik, memurların unvanlarına, görevlerine ve hizmet sürelerine göre maaşların daha adil şekilde hesaplanmasını sağlayacak.

Torba yasa ile ilgili görüşmeler sürüyor. Yasanın TBMM'de kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Ancak, henüz kesin bir tarih verilmedi. Memurlar ve emekliler bu konuyu yakından izliyor.

Ekonomistler, 3600 ek gösterge düzenlemesinin yalnızca maaş ve ikramiye artışı sağlamayacağını, aynı zamanda kamu çalışanlarının motivasyonunu ve verimliliğini artıracağını belirtiyor. Bu düzenleme, kamu sektörüne olan güveni de güçlendirebilir.

Kaynak: gazeteoku.com, [TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Görüşmeleri]