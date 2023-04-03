Memur ve emekli zammında gözden kaçan ayrıntı! Zam en az yüzde 46,18

Temmuz 2023’de yapılacak olan 2. zam artan bir heyecanla emekliler ve memurlar tarafından bekleniyor. Gerçekleştirilecek olan zamma dair detaylar ise SGK Uzmanı Özgür Erdursun tarafından geldi. Gözden kaçan o ayrıntıya dair açıklamayı detaylı olarak emekli ve memurlar için anlattı. Peki, 2023 Temmuz memur zammı ne kadar olacak? Temmuz 2023 emekli zammı ne kadar? İşte Temmuz zammı ne kadar, tüm detaylarıyla...



Emekli vatandaşların gelecek olan ikinci zam beklentisi her geçen gün artıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gerekli görülmesi halinde geçen sene olduğu gibi ikinci kez zam yapılacağını söylemesinden sonra durum kesinleşmiş gözüküyor. 6 aylık enflasyon verilerinin göz önüne alınacağı bu ikinci zam için şimdiden ilk 3 ay verileri Temmuz zammını kesinleştirmiş durumda. Merak edilen ise Temmuz zammının emekli ve memur için ne kadar yapılacağı. SGK (Sosyal Güvenlik Uzmanı) Özgür Erdursun bu konuya dair bazı detaylara açıklık getirdi.



2 FARKLI ZAM HESABI



Emekliler ve memurlar için yapılacak olan zam 6 ay boyunca TÜİK’ten gelecek açıklamalara bağlı. Bu doğrultuda gelen 3 aylık veriler ise Temmuz zammında ciddi bir artışı gösteriyor. TÜİK haricinde bağımsız olan ENAG (Enflasyon Araştırma Grubu) her ay enflasyon rakamlarını kendi detaylı araştırmaları neticesinde veriyor. Buna göre ise SGK Uzmanı Özgür Erdursun karşılaştırmalarını anlattı.



Sosyal medya üzerinden yaptığı karşılaştırmayı paylaşan Özgür Erdursun, “Mart için TÜİK yüzde 2,29 enflasyon açıklarken, ENAG ise yüzde 5,08 açıkladı. Bu noktada TÜİK’in açıklamasıyla memur emeklisi ve memurlara yapılacak zam ile Bağ-Kur, SSK emeklilerine yapılacak zam oranı yüzde 25,06 olacak. Ancak ENAG açıklamalarına göre ise enflasyon farkına göre zam oranı yüzde 46,18 olmalıdır (Burada Erdursun, 3 aya göre ortalama 6 aylık bir hesaplama yapmıştır). SSK, Bağ-Kur ve memurlar ile memur emeklilerine bu doğrultuda şu anki verilerle yüzde 20 ila yüzde 22,5 arasında bir fark verileceği kanaatindeyim.” ifadelerine yer verdi.



14 MAYIS SEÇİMLERİ ETKİLEYECEK



Özgür Erdursun’un açıklamalarının yanı sıra Temmuz ayında gerçekleştirilecek memur, memur emeklisi, asgari ücret zammı ile SSK, Bağ-kur emekli zammını 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak genel seçimlerde büyük oranda etkileyecektir.