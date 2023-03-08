Memur ve emekli zam oranları netleşti! En düşük emekli maaşı 8 bin 517 TL olacak

Milyonlarca memur ve emekli Temmuz ayında maaşlarında yapılacak olan artışı iple çekiyor. Ocak ayında %30 zam alan memur ve emekliler artmaya devam eden enflasyon nedeniyle zor günler geçiriyor. Aldıkları maaşlarla geçinmekte zorlanan ve ek zam beklentisi içinde olan memur ve emeklinin olası zam oranları belli oldu. Memur ve memur emeklisi, SSK ve BAĞ-KUR emeklisi temmuzda memnun olacak. Çünkü rekor zam geliyor.

Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve BAĞ-KUR emeklisi zam oranlarını yakından takip ediyor. Memur ve emeklinin maaşlarına her altı ayda bir enflasyon ve refah payı artışı yapılıyor. 2023 yılının Ocak ayında memur ve emekli maaşlarına refah Payı ile birlikte %30 artışı yapılmıştı. Bunun yanı sıra en düşük emekli maaşı 3500 TL'den 5500 TL'ye yükselmişti. Emekli ve memur Ocak ayında aldıkları zamdan memnun kalmıştı ancak Enflasyonun düşmemesi nedeniyle şu anda Ozan eriyip gitti. Şimdi memur ve emekliler Temmuz ayında yapılacak olan zam oranlarına gözlerini çevirmiş durumda.

TEMMUZDA ZAM ORANLARI BELLİ OLMAYA BAŞLADI

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ocak ve şubat ayına dair enflasyon verileri açıklandı. Bu veriler memur ve emeklinin Temmuz ayında alacağı zam oranları konusunda fikir veriyor. Şubat ayında enflasyon %3.15 olarak kaydedilirken Ocak ayında ise 6.65 olarak çıkmıştı. Yani 2 aylık veri şimdiden ortaya çıktı. Bu durumda Temmuz ayında enflasyon farkı kesinleşmiş olacak.

Memur ve memur emeklisi ile birlikte SSK ve bağ-kur emeklisi için de temmuz ayı hesaplamaları şimdiden yapılmaya başlandı. Olası zam oranları üstünden yeni Maaşlar da hesaplandı.

TEMMUZ'DA MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?

2023 Ocak ayında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon oranı %17 olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise ilk başta refah Payı ile birlikte memur ve emekli maaş zam oranını %25 olarak açıklamıştı. Ancak memur ve emekli bu artıştan memnun kalmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan zam oranını %30 olarak güncelledi. Temmuz ayı memur ve emekli maaşı zam oranı olası rakamları da ortaya çıkmaya başladı. Buna göre Temmuz ayında da benzer bir zam oranının memur ve emekli maaşlarına uygulanacağı tahmin ediliyor. Yani refah Payı ile birlikte temmuzda yaşanacak artışında %30 olması bekleniyor. Bu durumda memur ve emekli maaşlarında 2023 yılı için yapılan toplam artış %60'a ulaşacak.

Şu anda en düşük emekli maaşı 5500 TL. Temmuz ayında yapılacak artışla birlikte en düşük emekli maaşının en az 7.500 TL olacağı tahmin ediliyor. Kesin rakamlar için ise Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Önümüzdeki aylarda açıklanacak enflasyon verileri bekleniyor.