Memur ve emekli maaşlarına son dakika zam müjdesi! Oranlar belli oldu zamlı maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı

Memur maaşları ve emekli maaşları ile ilgili son dakika zam haberleri gelmeye devam ediyor. Seçim öncesi ara zam bekleyen memurlar 7.500 TL ve üstü maaş alan emekliler maaş artışı için hükümetten açıklama bekliyordu. Memura ve emekliye zam Temmuz ayında yapılacak. Emekli ve memur zammı için oranlar ortaya çıktı. En düşük emekli maaşına yapılan düzenleme sonrası seçim zammı bekleyen memur ve emekli Temmuz ayında zam alacak. Peki, emekli ve memura zam oranı ne kadar olacak? Emekli ve memura temmuz zammı kaç TL olacak?

AK Parti hükümeti seçimlere doğru adım adım yaklaşırken Geçtiğimiz günlerde en düşük emekli maaşına düzenleme yapmıştı. Ocak ayında %30 artanı en düşük emekli maaşına %36 oranında bir zam daha yapıldı. Böylece 5500 TL olan en düşük emekli maaşı 7500 TL'ye yükseldi. Yani 3 ay içinde en düşük emekli maaşında 2 kez artış yapılmış oldu. Bu artışın ardından 7.500 TL üstü maaş alan emekliler ve memurlar da seçim zammı beklemeye başladı. Ancak memur ve emekli maaşı zammı için Cumhurbaşkanı Erdoğan Temmuz ayılı işaret etti. Temmuz ayında memur maaşlarına ve emekli maaşlarına 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak ve refah Payı da eklenecek. Uzman isimler 6 aylık enflasyon rakamları üzerinden hesaplama yapmaya başladı. Enflasyon farkı refah payı dahil SSK BAĞ-KUR memur emeklisi maaşları ve memur maaşları için yapılacak olan zam oranı netleşti. 2023 Temmuz maaş zammı hesapları haberimizin devamında…

3 AYLIK ENFLASYON BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından emekli ve memur zammı için merakla takip edilen 3 aylık enflasyon rakamları açıklandı. Böylece enflasyon farkı da kesinleşmiş oldu. Uzman isimler emekli ve memur maaş zammı için 6 aylık enflasyon rakamlarını da hesapladı. Her yıl iki defa zam alan SSK ve BAĞ-KUR emeklileri doğrudan enflasyon oranında artış alırken memur ve memur emeklileri ise enflasyon farkı alacak. Şu anda uzmanların tahminleri memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan temmuz zammı oranlarının enflasyon farkı ile birlikte refah Payı verilmesi durumunda %30 olacağı yönünde.

ENFLASYON FARKI VE REFAH PAYI İLE EN AZ %30 ZAM BEKLENİYOR

Sosyal Güvenlik uzmanları zamlı memur maaşları ve enflasyon farkı için hesaplamalarını yaptı. Temmuz ayında memur ve emekliye yansıyacak zammın en az %30 olacağı düşünülüyor. Yani Ocak ayında olduğu gibi Temmuz ayında da enflasyon farkı ve refah Payı ile birlikte maaşlarda %30 artış bekleniyor. Sosyal Güvenlik uzmanları bu hesaplamayı 3 aylık enflasyon verisi üzerinden gerçekleştirdi. Ancak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanması beklenen 3 aylık enflasyon verisi daha bulunuyor. Bu verilerin tam olarak açıklanması ile beraber zamlı memur maaşları ve Zamlı emekli maaşları ortaya çıkmış olacak. 3 Temmuz tarihinde Haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olması ile birlikte 6 aylık net enflasyon kesinleşecek. Eğer tahminler doğru çıkar memur ve emekliye %30 oranında zam verilirse son 1 yıl içinde yapılan zam oranı %60 olacak.