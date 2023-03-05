Memur ve emekli maaşları zamla beraber ne kadar oldu? Tek tek zamlı memur maaşları! Hangi meslek ne kadar alacak?

Açıklanan son 2 ay verilerine göre Temmuz ayında gelecek olan zamla ilgili bazı verilerde netleşmeye başlıyor. Kalan 4 aylık enflasyon verileri de belirleyici olacak olsa şu an TÜİK’in açıkladığı yıllık 55,18 ile aylık yüzde 3,15 enflasyon oranlarına göre netleşen durumlar söz konusu.



Enflasyon farkının eklenebilmesi için yüzde 8’i geçip geçmemesi önemliydi. Şimdiden son iki ayın verileri yüzde 10 oldu. Şimdiyse emekli ve memur maaşları buna göre hesaplandığında dahi maaşlarda iyi bir oranda artış oluyor. Peki, memur maaşları mesleklere göre ne kadar? Emekli ve memur en düşük maaş ne kadar olacak? İşte detaylar...



En düşük emekli maaşı ne kadar?



Bağ-Kur esnafının şimdiki maaş miktarı 5.456 TL’den 6.001 TL’ye ulaşacak.



SSK’lı olup da 2000 öncesi sigorta girişli olanların şu anki maaşı 6.093 TL olanların yeni maaşı ise 6.702 TL olacak.



En az emekli maaşı günümüzde 5.500 TL iken yeni hali şu anki verilere göre 6.050 TL olacak.



Hangi meslek ne kadar maaş alıyor?



Memurların şu an aldıkları maaş ne kadar? Yüzde 7.96 zamla memur maaşları ne kadar olacak?



Şube müdürü olan üniversite mezunu (¼) maaşı şu an 20.724 TL iken 22.373,63 TL olacak.

Lisans mezunu memurun (9/1) maaşı 12.632 TL iken 13.637,51 TL oluyor.

1/4 vaiz olan memurlar ise şuan 16.615 TL alırken, 17.937,55 TL alacaklar.

Avukat olanlar ise 19.968 TL’den 21.557,45 TL’ye artan bir maaş alacaklar.

Araştırma görevlileri 7/1, 34.057 TL mevcut maaş alırken, 36.767,94 TL’ye artacak.

Lise mezunu teknisyen maaşları (11/1) şu an 13.142 TL alırken zamla beraber 14.188,10 TL maaş alacaklar.

Mühendislerin (¼) maaşı ise 21.295 TL’den 22.990,08 TL’ye artacak.

Uzman öğretmen maaşlarında ise 18.246 TL’den 19.698,38 TL’ye artış olacak.

1/4 öğretmen maaşları da 15.793 TL’den 17.050,12 TL’ye artacak.

Başkomiserler (3/1) 20.873 TL’den 22.534,49 TL’ye artacak.

Uzman doktor (¼) mevcut olarak 24.743 TL alırken, zamlanınca 26.712,54 TL olacak.



Hemşire olup da lisans mezunu olanlar 15.611 TL alırken, 16.853,64 TL oldu.



Temmuz ayına kadar gelen enflasyon verileriyle maaşlar daha net bir biçimde şekillenmeye başlayacak.