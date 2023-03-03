Memur ve emekli ek zamma kavuşacak! Maaşlar yüzde 6+3 zam oranına göre tek tek hesaplandı

Milyonlarca memur bey emeklinin gözü kulağı seçimlerde nokta seçim öncesi emekli ve Memurlar ek zam bekliyor. Uzun süreden beri kulislerde ek zam konusu gündeme geliyor. 3600 ek gösterge düzenlemesi ile Aslında memur ve memur emeklisinin maaşları değişti ancak yükselen enflasyon nedeniyle yeterli gelmedi. Memur ve emeklilerin şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli bir talebi var. Seçimden önce isteklerinin karşılanmasını istiyorlar. Peki, memur ve emekliye ek zam gelecek mi? Memur ve emekliye ek zam ne kadar olacak?

Herkesin gözü kulağı Genel seçimlerde. Seçim öncesi milyonlarca memur ve emekli de maaşlarında yapılacak bir artış bekliyor. Hükümetin en önemli vaatlerinden biri tüm kesimlerin ihtiyaçlarının karşılanması olmuştu. Milyonlarca emekli ve memur da ek zam talep ediyor. Ocak ayında %30 zam alan memur ve emeklinin maaşı ne yazık ki Enflasyonun sürekli yükselmesi ile yetmiyor. Peki, ara zam var mı memur ve emekliye ek zam gelecek mi?

MAAŞLARDA 3.600 EK GÖSTERGE ARTIŞI OLACAK

Memur ve memur emeklisi için müjdeli haber Geçtiğimiz günlerde gelmişti. 15 Ocak tarihinde resmi gazetede yayınlanan karar doğrultusunda göstergelerde 600 puanlık bir artış yapıldı. Bu durumda memur ve emekli maaşlarında ek zam ortaya çıktı. 15 Mart tarihinden itibaren memur ve memur emeklisi maaşlarını zamlı olarak alacak.

EMEKLİYE İNTİBAK ZAMMI GELECEK Mİ?

SSK ve BAĞ-KUR emeklisi de intibak zammı bekliyor. Özellikle 2000 sonrası emekli olanlar intibak zammı ile maaşların düzenlenmesini talep ediyor. Çünkü 2000 yılı öncesi ve 2000 yılı sonrası emekli olanların maaşlarında ciddi bir fark bulunuyor. Türkiye Emekliler Derneği de bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daha önce bir mektup yazdığını duyurmuştu. Yazılan bu mektup doğrultusunda değerlendirmelerin başladığı konuşuluyor. Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul ederse SSK ve bağ-kur emeklisi maaşlarında 1.300 TL'lik bir artış gerçekleşecek.

SEÇİMDEN ÖNCE ARA ZAM GELECEK Mİ?

Emekli ve memur maaşlarına seçim öncesi ara zam iddiaları son dönemlerde çok konuşuluyor. Bazı uzmanlar seçimden önce hükümetin böyle bir hamle yapacağını konuşurken seçimlerin ertelenmesi durumunda ara zammın Temmuz ayına kalacağını söylüyor. Şu anda EYT yasası meclisten geçti ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Sırada ara zam konusunun olduğu tahmin ediliyor.