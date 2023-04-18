Memur maaşlarına 2. zam! 10,44 zamma ek refah payı eklemesi

Emeklilere dair gelişmelerin yanı sıra son zamanlarda memurlar da kendi maaş zamlarının ne kadar olacağı merakı içinde. 3 aylık enflasyon verilerinin de açıklanmasıyla beraber vatandaşlar gelecek Temmuz zammını kestirmeye çalışıyor. Peki, memur zammı ne kadar olacak? Temmuz memur zammına refah payı eklemesi var mı? TEFE TÜFE’ye göre memurlar ne kadar maaş alacak? İşte memur zammı hakkında ayrıntılar haberimizde...



Ocak ayında yüzde 30 zam ile beraber tüm maaşlarda ve sosyal yardım ödemelerinde, birçok alanda zamlar gerçekleştirildi. Geçen sene yapılan ara zammın bu sene de uygulanacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Temmuz’da ara zam olacağı bilgisini vermesinin ardından vatandaşlar şu an Temmuz zammının ne kadar olacağını kestirmeye çalışıyor. Temmuz ayında yüzde 6 zam ile beraber enflasyon farkı da memur maaş zammına eklenecek.



3 AYLIK ENFLASYON NE KADAR OLDU?



6 aylık enflasyona bakılarak belirlenecek olan maaş zamlarında ilk 3 ay belli oldu. İlk üç ay için Türkiye İstatistik Kurumu verisi ise 12,52 olarak açıklandı. Bu durumda Temmuz ayında şu an için yüzde 6 enflasyon zammıyla beraber enflasyon farkının da eklenmesi üstüne yüzde 10,44 oranında bir zam gözüküyor. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının açıklanmasıyla birlikte maaş zammı 3 Temmuz 2023 tarihinde ne kadar olacak, net şekilde öğrenilebilecek.



AİLE YARDIMINA DA ZAM GELECEK



Temmuz ayında en az memur maaşına şu anki zam oranı olan 10,44 eklendiği zaman 11 in 836 TL’den 13 bin 72 TL’ye artış görülüyor. Memur emeklisi olan vatandaşlarda ise en az maaş 7 bin 901 TL iken yüzde 10,44 zam ile beraber 8 bin 726 TL oluyor.



Yardım ödemeleri yine bu orana göre zamlandığı zaman eş için ödeme 1.088 TL’ye artıyor. 6 yaşına kadar çocuk için yapılan ödeme 216,84 TL’ye artıyor. 6’dan büyük olan çocuklar ise 119,74 TL’ye artıyor.