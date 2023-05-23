Memur maaşında tüm hesaplar tamam! İşte memura ara zam oranı

Memur maaş zammı seçim öncesinde gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. En düşük memur maaşı Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Şimdi gözler Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak olan ara zam oranlarının açıklanmasında. Memura ara Zam konusunda tüm hesaplamalar tamamlandı rakamlar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Memur maaşlarına gelecek ek zam da böylece belli oldu. Peki memura ne kadar zam gelecek? Memur maaş zammı ne kadar olacak? 2023 memur maaş zammı ve detaylar haberimizde…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında en düşük memur maaşı tartışılmaya başladı. 22.000 TL olması beklenen en düşük memur maaşı için net ve brüt tartışmaları devam ediyor. Memur maaşlarındaki tartışmaya son nokta koyuldu. İşte memur maaşlarındaki son gelişmeler…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Temmuz ayında en düşük memur maaşının 22.000 TL olacağını açıklamasının ardından tartışma sesleri de yükselmeye başladı. Son günlerde yaşanan tartışmaları önlemek amacıyla Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, konuya el attı. Ortaya çıkan bilgi kirliliğini önlemek için açıklamalar peş peşe geldi. En düşük memur maaşında rakamlar netlik kazandı. İşte memur maaşlarındaki son gelişmeler…

MEMUR MAAŞLARINDA SON NOKTA

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklama ile birlikte Temmuz ayında en düşük memur maaşı net rakamını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği rakamlar üzerine net maaşların 22.000 TL olacağı belirtildi. Bir yayında en düşük memur maaşının 22.000 TL olarak belirtilmesinin brüt tutar olduğunu dile getiren çalışma ekonomisi Muharrem Bayram'ın bunu sehven söylediği belirtildi. Temmuz ayında en düşük memur maaşının net 22.000 TL olacağı ifade edildi.

AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Devlet memurları için atılan yeni adımları değerlendiren Sosyal Güvenlik Uzmanı Muhammet Bayram’ın 18 Mayıs tarihinde katıldığı yayında yaptığı açıklama dikkat çekti. En düşük memur maaşının net 17.000 TL olacağını belirten Bayram, brüt tutarın da 22.000 TL seviyesinde olacağını ifade etti. Konu hakkında önemli açıklamalarda bulunan Bayram, medyada bazı konuların kara propaganda malzemesi haline dönüşebildiğinin altını çizdi. Konunun sosyal medya üzerinden farklı taraflara çekildiğini vurgulayan Bayram, “Sayın Cumhurbaşkanının yapmış olduğu açıklama da en düşük memur maaşının net 22 bin lira olacağı yönündeydi. Biz de canlı yayında dil sürçmesinden dolayı bunun netinin 17 bin brütünün 22 bin lira olduğunu söylemişiz” sözlerini dile getirdi.

AKP'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan tartışmaların üzerine AK Parti Grup Başkanvekili M.Emin Akbaşoğlu en düşük memur maaşı hakkında önemli bir açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile maaş tartışmalarına son noktayı koydu. Akbaşoğlu, "22 bin lira brüt değil, net tutardır” açıklamaları ile yanlış anlaşılmaları giderdi.