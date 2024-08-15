Memur, emekli ve asgari ücrete Ocak 2025'te karalar bağlatacak zam: Kimse bunu beklemiyordu- Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası, 2025 yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 14 olarak açıklamıştı. Bu hedef doğrultusunda birçok ekonomik tedbir alınmaya devam ediyor. Ancak, yıl sonu enflasyon rakamlarına göre memur, emekli ve işçilerin maaş zamlarında ciddi budamalar yapılacağı konuşuluyor. Erdoğan Süzer, bu budamaların önemli olacağını vurgulayarak, memur ve memur emeklilerine yüzde 6.6 ila 12, işçi emeklilerine ise yüzde 10.6 ila 16.2 oranında zam yapılmasının beklendiğini belirtti.

Asgari Ücrete Yüzde 20 Zam Beklentisi

Süzer'in açıklamasına göre, asgari ücrete yapılması planlanan zam yüzde 15 ila 20 arasında değişecek. Eğer en yüksek ihtimalle yüzde 20 zam yapılırsa, asgari ücret 20 bin 402 TL olacak. Refah payı eklenip zam oranı yüzde 25 olarak belirlenirse, asgari ücret 21 bin 252 TL olarak belirlenecek.

Memur ve Emeklilerin Maaşlarına Beklenen Zamlar

Memur, emekli ve asgari ücrete Ocak 2025'te karalar bağlatacak zam: Kimse bunu beklemiyordu. Memurlara yüzde 12 zam yapılması durumunda, mevcut 38 bin 533 TL olan en düşük memur maaşı 43 bin 156 TL'ye yükselecek. İşçi emeklilerinde ise SSK ve Bağkur kapsamında maaş alanların, yüzde 16.2 zam alması halinde, 10 bin TL kök maaş alan emeklilerin maaşları 11 bin 620 TL olacak ve bu emekliler 12 bin 500 TL almaya devam edecek.

Zamlar Ne Zaman Açıklanacak?

Memur, memur emeklisi ve SSK ile Bağkur emeklilerinin maaş zamları, 3 Ocak 2025'te açıklanacak enflasyon rakamları ile birlikte kesinlik kazanacak. Bu tarihe kadar belirsizlik devam ederken, çalışanlar ve emekliler, kendilerini nasıl bir zam oranının beklediğini merakla bekliyor.

Bu zam oranları yeterli mi? Fikirlerinizi paylaşmak için yorum kısmını kullanabilirsiniz.

Kaynak: Sözcü Gazetesi

Derleme: Gazeteoku.com