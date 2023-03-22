Memur ek zam ve ikramiye müjdesi! Maaşlara 5000 TL eklenecek

Memur maaşlarına 2023 yılının başında toplu sözleşme zammı, enflasyon farkı ve refah payı ile birlikte %30 zam yapılmıştı. Ancak enflasyon rakamlarının yükselmeye devam etmesi ve aynı zamanda Hayat pahalılığının artması nedeniyle memurlar uzun süreden beri geçinmekte güçlük çektiklerini belirterek şikayet ediyordu. Yaklaşan Ramazan bayramı ve 14 Mayıs genel seçimleri öncesinde BASK/TEÇ-SEN'den talep geldi. Memurlara ek zam ve bayram ikramiyesi talep ediliyor. Eğer bu talep kabul edilirse memur maaşlarına 5000 TL ek zam gelecek.

2023 yılı genel seçimleri öncesinde başta EYT ve 3.600 ek gösterge düzenlemesi olmak üzere birçok kesimin talepleri kabul edildi. Yılbaşında ise memur ve emekli maaşlarına %30 oranında artış yapılmıştı. Bu defa milyonlarca memur bayram ikramiyesi bekliyor. Memurlara bayram ikramiyesi ödenecek mi? Memur maaşlarına ara zam gelecek mi gibi soruların yanıtı yoğun bir şekilde araştırılırken tüm eğitim çalışanları Sendikası önemli bir son dakika açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada memurun cebine 5000 TL ek zam girmesi ve bayram ikramiyesi ödenmesi için talepte bulunulduğu duyuruldu.

MEMUR MAAŞLARINA 5000 LİRA EK ZAM GELİYOR

AK Parti hükümeti, seçim öncesinde tüm Resimlerin taleplerini yerine getirmek üzere düğmeye bastı. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren ve uzun yıllardan beri beklenen EYT yasası hayata geçti. EYT düzenlemesi ile emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen grup Mart ayında emeklilik dilekçelerini vermeye başladı. Nisan ayında EYT'liler ilk maaşlarını almaya hazırlanırken memurlar içinde yeni bir talep geldi.

2023 yılının başında memur maaşlarına enflasyon farkı Toplu sözleşme zammı ve refah Payı eklenmiş %30 zam yapılmıştı. Zamlı maaşlarını ocak ayından bu yana almaya devam eden memurlar ne yazık ki yükselmeye devam eden enflasyon nedeniyle zor günler geçiriyor. Bu sebeple de memur maaşlarına ek zam talep ediliyor.

MEMURLAR SEÇİM ÖNCESİNDE UMUTLU

Benzer talepler emekliler tarafından da yapılmıştı. Bugün Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün ile bir araya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emekliye Müjdeli haberi duyurmuştu. Emekli maaşlarına ek zam yapılması ve bayram ikramiyesi zammı için görüşmelerin başladığını duyuran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bu açıklaması ile Memurlara da Umut ışığını yaktı. Memurların taleplerinin kabul edilmesi durumunda nisan ayında memurun cebine giren para ek olarak 5.000 TL olacak. Yani memura hem maaş zammı verilecek hem de bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak.