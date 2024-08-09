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Mehmet Şimşek Kusura Bakmasınlar Dedi: Elinde Altın Olanlara Kara Haber Tez Geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'de uygulanan sıkı para politikalarını desteklemek amacıyla altın işlemlerine yönelik yeni yasaklar getirmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl başlatılan altın alımına yönelik kota sınırlamaları ve sarrafiye altın üretimindeki kısıtlamaların ardından, sıradaki adımın kuyumculuk sektörünü derinden etkileyeceği öğrenildi.

Mehmet Şimşek Kusura Bakmasınlar Dedi: Elinde Altın Olanlara Kara Haber Tez Geldi

Teknolojik gelişmelerle birlikte birçok yeni yatırım aracı ortaya çıkmış olsa da, tarih boyunca "güvenli liman" olarak bilinen altına olan talep hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'deki yüksek enflasyon, vatandaşların birikimlerini faiz, döviz ya da altın ile değerlendirmesine neden olurken, son dönemde hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların gözdesi haline gelen altın, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hedef tahtasına oturdu.

Şimşek'in Ekonomi Politikaları ve Altın Kısıtlamaları

Geçtiğimiz yılın Haziran ayında göreve başlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi modelinde değişikliklere giderek, Türk Lirası'nı desteklemek amacıyla şirketlerin altın ithalatına vergi kısıtlaması getirmişti. Bu adım, altın piyasasında büyük yankı uyandırırken, Bakan Şimşek, TL yerine alternatif yatırım araçlarına yönelen vatandaşları caydırmak amacıyla çeyrek gram ve yarım gram gibi küçük altın türlerinin darphane tarafından basılmasını da yasaklamıştı.

Kuyumculuk Sektöründen Tepki

Kuyumculuk sektöründe son yıllarda en çok talep gören altın türlerinin aniden kısıtlanması, işçilik ücretlerinin rekor seviyelere çıkmasına yol açtı. Bu durum, mücevherat ve kuyumculuk sektörünün ekonomi yönetimine sert tepki göstermesine neden oldu. Sektör temsilcileri, bu kısıtlamaların hem esnafı hem de tüketiciyi zor duruma soktuğunu belirterek, Şimşek'in ekonomi politikalarını eleştirdi.

Şimşek'ten Net Mesaj: "Kusura Bakmasınlar"

Gelen eleştirilere karşılık olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sert açıklamalarda bulundu. Şimşek, "Altına yönelik bir kota uygulamasına gittik. Tabii ki çıkar çevreleri memnun değil... Kusura bakmasınlar, bir metali ülkede olmayan döviz kaynaklarıyla ithal edeceksiniz, sonra bir köşede atıl olarak duracak. Bunun neresi memleketin menfaatine?" ifadelerini kullandı. Şimşek, vatandaşların tercihine saygı duyduğunu belirterek, "Ancak biz burada kaynaklarımızı ülkemizin menfaatine ve yatırıma, üretime, dolayısıyla istihdama ve ağırlıklı olarak ihracata dönüştüreceğiz," dedi.

Yeni Kısıtlamalar Kapıda: Kuyumculuk Sektörü Alarmda

Bu açıklamaların ardından, altın işlemlerine yönelik yeni kısıtlamaların hayata geçirilmesi bekleniyor. Altın ve para piyasalarının uzmanı İslam Memiş, Eylül ayı itibarıyla altın fiyatlarında rekor yükselişler beklendiğini belirterek, yükseliş öncesinde vatandaşların altın alımını kısıtlamak için bazı adımların atılacağını öngörüyor. Memiş, sektör içerisinden aldığı bilgilere göre, 22 ayar gram altınların üretiminin durdurulmasının gündemde olduğunu ve bu adımın kuyumculuk sektörüne büyük zarar verebileceğini ifade etti.

Türkiye'nin ekonomik dengeleri üzerinde etkili olacak bu yeni düzenlemeler, kuyumculuk sektörünün yanı sıra bireysel yatırımcıları da yakından ilgilendiriyor. Altın piyasasında atılacak bu adımların, Türk ekonomisine nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor.

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