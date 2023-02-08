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Meclis'ten onay çıktı! Bakanlık TC kimlik kartıyla gidene anında 1600 TL yardım verecek

Aile Bakanlığı ihtiyaç sahibi aileleri için biraz önce duyuru yaptı. Meclis'ten onay çıktı T.C kimlik kartı ile gidene ödeme yapılacak. 1600 TL yardım ödemesi için şartlar haberimizde…

Meclis'ten onay çıktı! Bakanlık TC kimlik kartıyla gidene anında 1600 TL yardım verecek

Meclis'ten onay çıktı! Bakanlık TC kimlik kartıyla gidene anında 1600 TL yardım verecek. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik süreçte vatandaşlar devletin sağladığı sosyal yardımları yoğun bir şekilde araştırılıyor araştırıyor. Devlet, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile milyonlarca vatandaşa her ay düzenli sosyal yardım veriyor. Az önce yeni bir yardım için daha açıklama geldi. Aile Bakanlığı T.C kimlik kartı ile başvuru yapanlara 1600 TL yardım ödemesi verecek. Aile Bakanlığı Sosyal Yardım başvurusu ve detaylar haberimizde…

AİLE BAKANLIĞINDAN İHTİYAÇ SAHİBİ KİŞİLERE DESTEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, belirlenen şartları yerine getiren dar gelirli ve ihtiyaç sahibi milyonlarca vatandaşa sosyal yardım ödemesi vererek destek olmaya devam ediyor. Bugün duyurulan yeni yardım ise muhtaç asker aileleri için oldu. Asker Ailesi olan ve yardıma muhtaç durumunda olan ailelere bakanlık tarafından T.C kimlik kartı ile birlikte başvuru yapmaları halinde 1600 TL ödeme verilecek. Askerlerin sosyal güvencesi olmayan ailelerine sağlanacak olan bu yardım askerlik görevi bitene kadar devam edecek.

EN FAZLA 12 AY OLARAK ÖDENECEK

Askerlik görevini yerine getiren, ailesinin ya da eşinin sosyal güvencesi bulunmayan askerler Ödeme için başvuru yapabilecek. Askerler başvuru yapacak durumda değilse aileleri de bu yardım kalemi için başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. Muhtaç asker ailesi yardımı ödemeleri en az 6 ay en fazla 12 ay boyunca devam ediyor. Bu ödemeler askerlik görevi devam ettiği boyunca kesintisiz bir şekilde düzenli olarak hesaplara yatıyor. Başvurunun ardından 10 gün içinde muhtaç asker Ailesi yardımı onay alıyor. Başvurusu kabul edilen aileler ödemelerini tahsil etmek amacıyla T.C kimlik kartları ile birlikte PTT şubelerine gidebiliyor.

NASIL BAŞVURU YAPILABİLİR?

Muhtaç asker Ailesi yardımına başvuru yapmak isteyenlerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına T.C kimlik kartları ile birlikte gitmeleri yeterli oluyor. Daha önce Vakıf kaydı bulunan ve Sosyal Yardım alanlar ise yine hane başvuru kayıt formu ve sorgu dilekçesi ile vakıflardan bilgi alabilir. Bu yardıma sadece vakıflardan başvuru yapılıyor e-devlet üzerinden başvuru kabul edilemiyor.

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