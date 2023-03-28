Meclisten onay çıktı! Asgari ücretli ve emekliye 7500 TL – 15.000 TL devlet desteği

Ekonomik anlamda zorluk çeken Asgari ücretli ve emekliler için devlet desteği ödemesi duyurusu geldi. Nakit sıkışıklığı yaşayanlar başvuru yaparak 7500 TL ile 15.000 TL arası devlet desteği alabilecek. e-devlet başvuru ekranı bu sabah açıldı. Başvuru yapmak isteyen Asgari ücretli ve emekliler T.C kimlik no ve şifreleri ile Giriş yaparak başvuru formunu doldurabilir. Ödeme aile Bakanlığı tarafından PTT aracılığıyla veriliyor. Başvuru esnasında IBAN numarası verirseniz ödemenizi hesabınızdan da alabilirsiniz. Asgari ücretli ve emekliye devlet desteği detayları haberimizde…

Uzun zamandan beri ekonomi nedeniyle nakit sıkıntısı yaşayan asgari ücretle çalışanlar ve emekliler seçim zammı Beklerken devletten başka Müjde geldi. En düşük emekli maaşına Geçtiğimiz günlerde zam yapılmıştı ancak diğer emekliler ve asgari ücretliler zam alamamıştı. Bakan asgari ücret zammı konusunda kapıları sert kapatırken emekli ve asgari ücretlinin gönlünün alınması için çalışmalar başladı. Emekliye özel fırsatlar bitmek bilmezken asgari ücretliler içinde Müjdeli Haber Geldi. Hem emekliye hem de asgari ücretliye aile Bakanlığı tarafından 7500 TL ile 15.000 TL arasında değişen devlet yardımı verilecek. Devlet yardımı imkanından faydalanmak isteyenler e-devlet'ten başvuru yaparak ödeme alma şansına sahip olacak. Aile Bakanlığı emekli ve Asgari ücretli için şartları duyurdu.

EMEKLİYE VE ASGARİ ÜCRETLİYE BÜYÜK DESTEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yeni Türkiye Aile Destek paketi programı emekli ve asgari ücretlileri de kapsıyor. Geçinmekte zorluk çeken emekli ve asgari ücretliler başvuru işlemlerini yaparak devletten destek ödemesi alma şansına sahip oluyor. 7500 TL ile 15.000 TL arasında değişen toplam destek 12 ay boyunca aylık olarak hesaplara yatıyor. Ayda 850 TL ile 1250 TL arası değişen ödeme yapılıyor. Çocuk destek bileşeni de eklenince aylık maksimum ödeme 1900 TL'ye kadar yükseliyor. Yani Asgari ücretli ve emekli rahat nefes alma Şansını bu kampanya sayesinde elde ediyor. Hemen başvuru yapanlar nisan ayında devlet desteği imkanına kavuşuyor.

E-DEVLET'TEN BAŞVURULAR ALINIYOR

Aile Bakanlığı tarafından PTT üzerinden ödenen aile yardımı başvuruları e-Devlet'ten kabul ediliyor. Yardım başvurusu yapmak isteyenlerin TC kimlik numarası ve şifreleri ile birlikte e-devlet girişi yaptıktan sonra arama butonuna aile yardımı yazarak başvuru formuna ulaşmaları gerekiyor. Burada bulunan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurmak çok önemli. Bunun yanı sıra yardım alabilmek için hane içinde kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin üçte birinden az olması gerekiyor. Gelir kriteri yalnızca yardımın verilmesi için değil yardım miktarı için de önemli. Çünkü hane içinde kişi başına düşen gelire göre yardım miktarı belirleniyor.

ÇOCUK DESTEK BİLEŞENİ ALMA İMKANI DA VAR

Aile Bakanlığı'nın sunduğu Türkiye Aile Destek programı kapsamında aynı zamanda çocuk destek bileşeni ödemesi alma imkanı da bulunuyor. Çocuk destek bileşeni Anaokulu ya da Anasınıfına giden çocuğu olanlara veriliyor. Aylık 350 TL ile 650 TL arasında değişen bir destek ödemesi sunuluyor. Eğer bu kriterlere uyan çocuğunuz varsa başvuru yaparak çocuk destek bileşeni ödemesi de alabilirsiniz.