Meclisten geçti! Hane başına 1900 TL yardım parası bu hafta PTT'den ödenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hane başına verilen sosyal yardım ve destek ödemeleri Bayram öncesinde de hız kesmeden devam ediyor. Aile Bakanlığı, TBMM'ye yeni bir yardım paketi sundu. Yapılan oylama sonucunda bayram öncesi sosyal yardım parası meclisten geçti. Çocuğu olan ailelere ekstra ödeme verilecek. Karar resmi gazetede yayınlandı hane başına ödeme tam 1900 TL oldu. Devletten bayram yardımı almak isteyenler bu fırsatı sakın kaçırmasın. Başvurular e-Devlet'ten yapılıyor ödeme PTT'den alınıyor. Hane başına 1900 TL yardım için detaylar haberimizde…

Devlet, içinde bulunduğumuz ekonomik kriz koşullarında da vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Ekonomik krizin başladığı günden bu yana sosyal yardım ödemeleri de hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Her geçen gün daha da büyüyen sosyal yardım fırsatlarını vatandaşlara sunuyor. Nisan ayı sosyal destek ödemeleri ne zaman yatacak sorusunun yanıtı merak edilirken aile Bakanlığı tarafından yeni bir sosyal yardım imkanı hazırlandı. TBMM'ye sunulan sosyal yardım paketi meclisten geçti. Paket kapsamında başvuru yapan ailelere nisan ayında bayram öncesi tam 1900 TL yardım ödemesi yapılacak. Devlet yardımı almak isteyenler e-Devlet'ten başvuru yapabilecek. Ödemeleri ise T.C kimlik kartı ile PTT üzerinden yapılacak.

AİLE BAKANLIĞI 1900 TL YARDIM ŞARTLARI

Aile Bakanlığı, Türkiye Aile Destek paketi kapsamında 1900 TL aile yardımı veriyor. Nisan ayı aile destek ödemesi Ramazan Bayramı öncesi hesaplara geçecek. Yani bu hafta aile yardımı ödemesi yapılacak. Devletten aile yardımı almak isteyenler için başvuru şartları belli oldu. Bayram yardımı olarak da geçen aile yardımından faydalanmak isteyenler için tek bir şart bulunuyor. Hane içindeki kişi başına düşen gelir Asgari ücretin 1/3'ünü geçmiyorsa devletten aile yardımı alabilirsiniz. Aile yardımı çocuk destek bileşeni ile bir araya geldiğinde ödeme miktarı 1900 TL'ye ulaşıyor.

BU HAFTA PTT'DEN ÖDEME YAPILACAK

Türkiye Aile Destek paketi kapsamında verilen aile yardımı ödemeleri Normal şartlarda 15 Nisan tarihinde başlıyordu. Ancak Nisan ayında Ramazan Bayramı'nın idrak edilecek olması nedeniyle yardım parası ödemeleri de öne çekildi. Aile yardımı ödemeleri bu hafta PTT'den yapılacak. Aile Bakanlığı bu defa ödemeleri T.C kimlik numarasına göre yapmayacak. Tüm vatandaşlar için tek seferde ödemeler hesaplara yatacak. Aile Bakanlığı aile yardımı ödemelerine başvuru yapanlar T.C kimlik kartları ile birlikte PTT şubelerine giderek ödemelerini alabilir. Ya da başvuru esnasında IBAN numarası verdiyseniz belirttiğiniz Banka hesabınızdan da ödemenizi almanız mümkün olacaktır. Türkiye aile destek yardımı hane başına yapılıyor Bu sebeple hane İçinden bir kişinin başvuru yapması yeterli.