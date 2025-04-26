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Meclis'ten emeklilere destek; SSK ve Bağ-Kur’luya 22 bin TL ek ödeme

TBMM artan yaşam maliyetleri ve ekonomik zorluklar karşısında SSK ve Bağ-Kur emeklilerini rahatlatacak önemli bir adım attı.

Meclis'ten emeklilere destek; SSK ve Bağ-Kur’luya 22 bin TL ek ödeme

Onaylanan yeni destek paketi kapsamında, emeklilere maaşlarına ek olarak 22 bin TL’ye kadar ödeme yapılacak ve kamu bankaları aracılığıyla düşük faizli kredi imkânı sunulacak.

Bu düzenleme, sabit gelirle geçinmeye çalışan emeklilerin bütçelerine doğrudan katkı sağlamayı amaçlıyor. Alanında uzman ekonomi yetkililerine göre, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından sunulacak düşük faizli kredi seçenekleri, uzun vadeli geri ödeme planlarıyla emeklilere ciddi bir finansal esneklik kazandıracak. Kredi desteği, özellikle beklenmedik harcamalar ve acil nakit ihtiyaçları karşısında emeklilerin yanında olacak.

Meclis'ten emeklilere destek; SSK ve Bağ-Kur’luya 22 bin TL ek ödeme

Ek Ödeme ve Kredi İmkânı ile Ekonomik Rahatlama

Devlet destekli bu yeni uygulama, emeklilerin temel ihtiyaçlarını daha rahat karşılamalarına yardımcı olmayı hedefliyor. Alanında deneyimli sosyal güvenlik uzmanlarının da vurguladığı üzere, ek ödemeler sabit gelirli bireylerin hayat standardını korumasında kilit rol oynayacak. Sunulan kredi imkânı ise, düşük faiz oranları ve uygun ödeme vadeleri ile emeklilere mali bir güvenlik ağı oluşturacak.

Meclis'ten emeklilere destek; SSK ve Bağ-Kur’luya 22 bin TL ek ödeme

Sosyal Hayata Katılımı Artıracak Ekstra Avantajlar

Yeni paket yalnızca maddi destekle sınırlı kalmıyor. TBMM'nin onayladığı düzenlemelerle birlikte, emeklilere ulaşım, sağlık hizmetleri ve sosyal etkinliklerde çeşitli indirimler de sağlanacak. Uzmanlar, bu adımların emeklilerin yaşam kalitesini artıracağı ve sosyal hayata katılımlarını güçlendireceği konusunda hemfikir.

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