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Meclis onayladı! PTT'den TC kimlik kartıyla 1997 TL nakit destek ödemesi verilecek

TBMM’den geçti. T.C kimlik kartı ile gidenlere nakit destek ödemesi verilecek. 1997 TL sosyal yardım PTT'den ödenecek.

Meclis onayladı! PTT'den TC kimlik kartıyla 1997 TL nakit destek ödemesi verilecek

Herkesin alabileceği bir devlet yardımı var. Devlet, bakıma muhtaç hasta yaşlı engelli öğrenci hiç kimseyi zor durumda bırakmıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesinden her ay düzenli olarak binlerce kişiye sosyal yardım ödemesi veriliyor. Üstelik 2023 yılının gelmesi ile birlikte sosyal yardım ödemelerinde ciddi de bir artış oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sunduğu sosyal yardım ödemeleri ocak ayından bu yana zamlı olarak hesaplara geçiyor. Bugün yardımlarla ilgili yeni duyurular da geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı T.C kimlik kartı ile başvuru yapan ve şartları taşıyan kişilere yeni sosyal yardım veriyor. 1997 TL sosyal yardım PTT aracılığıyla ödeniyor ve yaşlı kişiler Bu yardımdan faydalanabiliyor. 65 yaş aylığı olarak da bilinen bu yardımla ilgili detaylar ortaya çıktı. Peki 65 yaş maaşı alma şartları neler? Yaşlılık aylığı kimlere veriliyor?

65 YAŞ AYLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Belirli bir yaş grubunun üstünde olan ve herhangi bir geliri bulunmayan vatandaşlar başvuru yapmaları halinde devletten yaşlılık aylığı alabiliyor. 65 yaş aylığı olarak bilinen bu yardımı başvuru şartları aile Bakanlığı tarafından belirlendi. Yaşlılık maaşı almak için başvuru şartları şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olmak

65 yaş üstü olmak

Kendisinin ya da eşinin adına kayıtlı mal varlığı bulunmamak

Emekli olmamak

Düzenli gelire sahip olmamak

Bu şartları Taşıyan kişiler 65 yaş aylığı almak için e-devlet üzerinden başvuru yapabiliyor. Yine T.C kimlik kartı ile birlikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarından da başvuru yapmak mümkün.

2023 ZAMLI 65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

65 yaş aylığı 2023 yılında zamlı olarak ödeniyor. Asgari ücrete ve emekli maaşlarına yapılan zamlar doğrultusunda sosyal yardımlarda da değişiklik oluyor. 65 yaş maaşı memur maaş katsayısına göre artan sosyal yardımlardan biri. Yani bu yıl %30 zamlı olarak hesaplara geçiyor. Yaşlılık aylığı geçtiğimiz yıl 1536 TL olarak ödeniyordu. Gelen %30 zamla birlikte 65 yaş maaşı 1997 TL'ye yükseldi. Yani gerekli şartları Taşıyan kişiler PTT'den 1997 TL yardım ödemesi alabiliyor.

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