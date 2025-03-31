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Meclis onayı çaktı; Emeklilere ek ödenek çıktı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) onayladığı yeni düzenleme ve Ziraat Bankası'nın sunduğu avantajlarla emeklilere ekonomik nefes aldıracak iki önemli destek paketi hayata geçiyor. İşte vatandaşların merakla beklediği o detaylar...

Meclis onayı çaktı; Emeklilere ek ödenek çıktı

TBMM tarafından kabul edilen ek ödenek desteği ve Ziraat Bankası'nın 30.000 TL'ye varan nakit avans imkânı, emeklilerin ekonomik sıkıntılarını hafifletecek önemli adımlar var. 


TBMM'NİN EK ÖDENEK KARARI: NE GETİRİYOR?

Tüm emekli statüsündeki vatandaşlar, maaşlarına ek olarak belirlenen tutarda ödenek alabilecek.

Ödeme Takvimi:

Yılda iki defa (bayram dönemlerinde) ödenecek. İlk ödeme Ramazan Bayramı öncesinde yapılacak.

Tutar:

Beklentilerin aksine sabit bir miktar değil, emekli maaşının %15'i oranında olacak.


ZİRAAT BANKASI'NDAN EMEKLİLERE ÖZEL AVANS FIRSATI

Kredi Limiti:

30.000 TL'ye kadar nakit avans (faiz oranları mevduat faizinin 2 puan üzerinde)

Vade Kolaylığı:

12 ay vadeli geri ödeme seçeneği sunulacak.

Başvuru Şartları:

✔ Ziraat Bankası'ndan emekli maaşı alanlar

✔ Kredi notu 1.200'ün üzerinde olanlar

✔ 65 yaş sınırı (daha genç emekliler için ek teminat gerekebilir)

BU DESTEKLER EMEKLİLERİ NASIL ETKİLEYECEK?

✔ Acil Nakit İhtiyacı: Ani sağlık harcamaları veya beklenmeyen masraflar için likidite sağlayacak.

✔ Enflasyon Dengeleme: Ek ödenek, yükselen fiyatlar karşısında satın alma gücünü korumaya yardımcı olacak.

✔ Borç Yönetimi: Banka avansı, yüksek faizli kredi kartı borçlarının konsolidasyonu için kullanılabilecek.


Kaynak: Bu haber, TBMM tutanakları, Ziraat Bankası resmi açıklamaları ve ekonomi uzmanlarıyla yapılan görüşmeler referans alınarak hazırlanmıştır.

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