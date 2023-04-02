MEB’den son dakika açıklaması! Tam açıldı derken, tatil duyurusu

MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) son dakika haberi ile öğrencilere yönelik açıklamada bulundu. Bu açıklama kapsamında bazı şehirlerde okulların tekrar tatil edilmesi kararı verildi. Kar yağışı sebebiyle Mart sonunda birçok şehirde okullar tatil edilmişti. Şimdi hangi illerde okullar tatil? Hangi illerde okullar açılacak? İşte detayları haberimizde...



HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?



Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelen son dakika açıklaması doğrultusunda Ordu’da etkisini göstermeyi sürdüren kar yağışları nedeniyle okullar 3 ilçede eğitime ara verdi. Karar Ordu’nun 1 ilçesi içindeki 9 okul için de geçerli tutuldu.

Ordu’nun yanı sıra Muş’ta etkisini gösteren sert hava şartları nedeniyle tüm ilde okulların tatil olduğu belirtildi. MEB’in yaptığı açıklama doğrultusunda kararın “5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi” doğrultusunda alındığı belirtildi.



İKİ TATİL BİRLEŞİYOR



Ramazan Bayramı’nın ne kadar süreceği, Ramazan Bayramı’nda okul var mı? Gibi sorular da vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Çocukların okula ara vermesi velilerin bazı işleri açısından rahatlamasını da sağlıyor. Son gelişmeler sonucunda ise ara tatilin ne kadar süreceği merak ediliyor. 2023 MEB tatil takvimi güncel mi? Nisan ara tatili ne zaman? Ramazan Bayramı’nda okullar kaç gün tatil olacak?



2023 MEB OKUL TATİLLERİ



2022 – 2023 Eğitim Öğretim Yılı okul tatil takvimi sıkça araştırılıyor. Son gelişmelerle birlikte okul tatilleri ne zaman olacak merak ediliyor. 12 Eylül 2022’de başlayan okullar 14 ile 18 Kasım arasında 1. ara tatilini gerçekleştirdi. Ardından 23 Ocak ile 20 Şubat arasında uzatılmış olan yarı yıl tatili yapıldı. 2. ara tatil ise 17 – 20 Nisan arasında yapılacak. Şu an için bununla ilgili bir değişiklik olmamakla birlikte 16 Haziran 2023 tarihinde okullar yaz tatiline girecek.



Yeni kararlar ise MEB tarafından duyurulacak olup, kar tatili ve benzeri durumlar için velilerin takipte olması gerekecek.