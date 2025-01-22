Mazot ve gübre desteği duyurusu; Beklenen açıklama geldi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, 2025 yılına yönelik tarımsal destek ödemeleri düzenli aralıklarla üreticilerin hesaplarına yatırılacak. Peki, çiftçileri bu süreçte neler bekliyor? İşte detaylar...

Tarımsal Destek Ödemeleri Ne Zaman Yapılacak?

Ocak ayı itibarıyla çiftçilerin gözleri tarımsal destek ödemelerine çevrildi. Bakanlık yetkilileri, üreticilerin finansal planlamalarını yapabilmeleri adına ödemelerin her hafta Cuma günü hesaplara yatırılacağını duyurdu. Bu süreçte çiftçilerin, ödeme tarihlerini takip etmeleri ve gerekli bilgileri almaları büyük önem taşıyor.

Mazot ve Gübre Desteği İçin Önemli Duyuru

Çiftçilere sağlanan mazot ve gübre desteği kapsamında, icmallerin askıya çıkarıldığı bildirildi. 2024 yılına ait destek ödemeleri için oluşturulan listeler, il ve ilçe tarım müdürlüklerinde ilan edildi. Çiftçiler, listelerde herhangi bir hata tespit ettiklerinde 24 Ocak 2025 tarihine kadar ilgili müdürlüklere yazılı başvuruda bulunabilecekler.

Ürgüp Ziraat Odası Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, icmallerin kontrol edilmesinin önemine dikkat çekildi. Çiftçilerin, eksik veya hatalı bilgilerini düzelttirmek için 5 iş günü içerisinde itiraz etmeleri gerektiği belirtildi. Sürecin sorunsuz ilerlemesi için üreticilerin duyuruları yakından takip etmeleri öneriliyor.

Çiftçilere Destek Bilgilendirme Süreci

Bakanlık, çiftçilere yönelik destek ödemeleri konusunda düzenli bilgilendirmeler yapmaya devam edecek. Resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden güncel duyurular paylaşılacak.