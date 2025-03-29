Mazot gübre desteği ödemeleri! Paralar Ziraat Bankası hesaplarına yattı mı?

2024-2025 dönemine ilişkin bu desteklerin ne zaman hesaplara yatırılacağı ve mevcut durum hakkında detaylı bilgileri sizler için derledik.

Mazot ve Gübre Desteği Nedir?

Mazot ve gübre desteği, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilerin üretim maliyetlerini azaltmak ve tarımsal verimliliği artırmak amacıyla sağlanan bir destekleme programıdır. Bu kapsamda, belirli ürün grupları için çiftçilere mazot ve gübre alımlarında kullanılmak üzere finansal destek sunulmaktadır.

2025 Yılı Destekleme Ödemeleri

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 21 Mart 2025 tarihinde yaptığı açıklamada, 2 milyar 789 milyon 974 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurmuştur. Bu ödemeler, çiftçilerin Ziraat Bankası hesaplarına yatırılmaktadır.

Ödemelerin Takibi ve Sorgulanması

Çiftçiler, mazot ve gübre desteği ödemelerinin hesaplarına yatıp yatmadığını e-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak sorgulayabilirler. Ziraat Bankası hesaplarını düzenli olarak kontrol etmeleri öneriliyor.

Destek Miktarları ve Kapsamı

Destekleme miktarları, üretilen ürün gruplarına ve ekim alanına göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır ve tritikale üreticilerine dekar başına belirli oranlarda mazot ve gübre desteği sağlanmaktadır. Destekleme miktarları ve kapsamı hakkında detaylı bilgi almak için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi duyurularını takip etmek önemlidir.