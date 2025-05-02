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Mayıs ayının 17, 22, 23, 24, 25, 26'sında emekli maaşı alanlar dikkat!

Mayıs 2025’te emekli maaş ödemeleri 17, 22, 23, 24, 25 ve 26 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Promosyon ve ek ödeme fırsatları için bankaların duyuruları takip edilmeli.

Mayıs ayının 17, 22, 23, 24, 25, 26'sında emekli maaşı alanlar dikkat!

Mayıs ayı itibarıyla emekli maaşı alan milyonlarca vatandaş için kritik tarihler belli oldu. 17, 22, 23, 24, 25 ve 26 Mayıs 2025 tarihlerinde maaş alacak emekliler için banka işlemleri ve promosyon ödemeleri açısından dikkat edilmesi gereken detaylar gündemde.

💸 Mayıs 2025 Emekli Maaş Ödeme Takvimi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın güncel takvimine göre, emekli maaş ödemeleri TC kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen tarihlerde yapılmaya devam ediyor. Bu kapsamda;

17 Mayıs: TC kimlik numarasının sonu 0 ile bitenler

22 Mayıs: Sonu 2 ile bitenler

23 Mayıs: Sonu 4 ile bitenler

24 Mayıs: Sonu 6 ile bitenler

25 Mayıs: Sonu 8 ile bitenler

26 Mayıs: Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ödemeleri

Bu tarihlerde maaş alacak olan vatandaşların banka yoğunluğu ve promosyon güncellemeleri açısından dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.

Mayıs ayının 17, 22, 23, 24, 25, 26'sında emekli maaşı alanlar dikkat!


🏦 Banka Promosyonları ve Güncellemeler

Mayıs 2025 itibarıyla bazı kamu ve özel bankalar, emekli maaş promosyon kampanyalarını güncelledi. Emekliler, maaşlarını belirli bankalara taşımaları durumunda 10.000 TL’ye kadar promosyon alma şansı yakalıyor.

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank gibi kamu bankaları, ek promosyonlarla birlikte kredi destek paketleri de sunmaya devam ediyor.

🛑 Dikkat Edilmesi Gerekenler

ATM ve banka şubelerinde yoğunluk yaşanabileceği için mümkünse dijital bankacılık kullanılmalı

Banka değiştirmek isteyen emekliler, taşıma işlemi öncesinde önceki promosyon anlaşmalarını kontrol etmeli

Ek ödemeler (bayram ikramiyesi, promosyon) aynı tarihlerde hesaba geçebilir
Mobil uygulama ve e-Devlet üzerinden ödeme takvimi düzenli kontrol edilmeli

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik

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