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Mayıs ayında çift maaşı başvuran alıyor! Başvuru bitmeden yapılmalı

Mayıs ayında çift maaşı başvuran çalışanlar alacak. Başvurular bitmeden yapılmalı. İşte Mayıs ayı çift maaşa dair detaylar...

Mayıs ayında çift maaşı başvuran alıyor! Başvuru bitmeden yapılmalı

Çalışan vatandaşlar için Mayıs ayında maaşları zamlı yatacak. Birçok vatandaş için zamlı maaş alma imkanı bu ay oluştu. Bunu değerlendiren ve Mayıs ayında çift maaşını almak isteyenler kaçırmamalı. Peki, çift maaş alma sebebi nedir? Çift maaş almak için ne yapılması gerekiyor? İşte ayrıntılar haberimizde... 


Vatandaşlar ekonomik anlamda hayatın zorlaştığı dönemde çift maaş alacakları, ekstra ödeme alacakları, zam yapılacak zamanları iple çekiyor. Maddi anlamda elini rahatlatacak her türlü ödeme hemen hemen her vatandaş için ilaç gibi oluyor. Mayıs ayında alınacak zamlı maaşlarda birçok vatandaşı şimdiden mutlu etti.  


MAYIS AYI ZAMLI MAAŞLAR 


Çalışan vatandaşlar için belirli koşullarda ek ödemeler yapılmaktadır. Bunlar ek mesaiye olan normal ücretin iki katı olarak belirlenmektedir. İş yerinin ekstra mesai yaptırmasından bağımsız, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini/resmi tatillerde çalışanlar normal mesai ücretlerinin iki katı daha çalıştıkları günler için almaktadır. İş yerinin belirli şartlarıyla beraber çalışanlara ödemeler yatırılmaktadır. Peki, mesai ücreti alma şartları nelerdir? 


BAYRAMDA MESAİ ÜCRETİ ŞARTLARI  


Bu Ramazan Bayramı’nda işyerlerinde çalışma arkadaşları tatil yapan, ancak kendisi çalışan kişiler çift ücret alma hakkına sahiptir. Bunun için bayramda 1 gün de çalışmış olsa 3 günde çalıştığı tüm günler için çift ücret almaktadır.  


İşverenler, bayram gibi günlerde çalışma yapılıp yapılmayacağına karar verir ve çalışanı ile de bayramda çalışıp çalışmayacağı konusunda anlaşır. Bayramda açık olan işyerinde mesaiye kalmayı kabul eden ve çalışanının mesai yapmasını onaylayan işyerinde çifte ücret uygulaması geçerli olmaktadır. Ayrıca bunların imzalanan sözleşme çerçevesinde belirtilmiş olması da gerekmektedir.  


MESAİ ÜCRETİ NASIL ALINIR? 


Mesai ücreti alacak çalışan normal çalışma saatlerinin dışında çalışıyor olmalıdır. Dini bayramlar olan Ramazan ve Kurban Bayramı bunlardandır. Bayramlar dışında işyeriyle anlaşmasına bağlı olarak gün içinde çalışma saatinden uzun, izin gününde çalışma ve benzeri durumlar da ek mesai ücreti doğurabilmektedir. Yapılan ek mesai ücreti önümüzdeki maaşla çalışanlara zamlı verilmektedir.  

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