Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu; Ev sahipleri kiracılar dikkat

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) duyurusuna göre, konut ve işyeri kiraları için geçerli olacak kira artış oranı yüzde 48,73 olarak hesaplandı. Geçen ay bu oran yüzde 51,26 seviyesindeydi.



TÜİK Açıkladı: Mayıs Ayı İçin Kira Zammı Yüzde 48,73 Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2025 yılı Nisan ayı enflasyon verilerine göre, yıllık enflasyon yüzde 37,86, aylık artış ise yüzde 3 olarak kaydedildi. Bu veriler doğrultusunda, Mayıs ayında ev ve iş yeri kira kontratı yenilenecek olanlar için geçerli zam oranı yüzde 48,73 oldu.

Bu oran, TÜFE’nin son 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor ve yalnızca ev sahiplerinin yasal olarak uygulayabileceği üst sınırı temsil ediyor. Kiracılara yapılacak zam bu orandan daha düşük de olabilir.



📌 Kira Zammı Hangi Hesaplamaya Göre Yapılıyor?

Konut kiraları için: Zam oranı, kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜFE 12 aylık ortalaması esas alınarak hesaplanır.

İşyeri kiraları için: Eğer sözleşmede farklı bir madde yoksa, yine TÜFE baz alınır.

Örneğin, Mayıs ayında yapılacak zam için Nisan ayı TÜFE 12 aylık ortalama oranı esas alınır. Bu da şu an için yüzde 48,73.



💡 Kiracılar ve ev sahipleri, sözleşmelerini kontrol ederek hukuki haklarını bilmeli ve güncel oranlara göre ödeme planlarını düzenlemeli.

Kaynak: TÜİK