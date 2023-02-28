Mart Nisan Mayıs'ta ödenecek! 2500 TL kış desteği başvuruları başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan yardımlar hız kesmeden sürüyor. Özellikle kış desteği bu dönemlerde yoğun ilgi görüyor. Çünkü artan enerji fiyatları nedeniyle birçok vatandaş ihtiyaçlarını ve giderlerini karşılamakta güçlük çekiyor. Özellikle de elektrik ve doğalgaz faturası yüksek gelen dar gelirli ve ihtiyaç sahibi kişiler ödemekte zorlanıyor. Bu konuda da bakanlık kolları sıvadı. Dar gelirli hanelere kış desteği veriliyor. Her ay 2500 TL doğalgaz tüketim desteği hesaplara geçiyor. Şu an başvuru yapanlar Mart Nisan Mayıs’ta ödenecek doğalgaz yardımından yararlanabilecek.

Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi haneler için bakanlıktan destek ve sosyal yardım ödemeleri 2023 yılında da aralıksız olarak devam ediyor. Devlet, başvuru yapan ve yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara her ay bir çok sosyal destek verdiği gibi kış aylarına özel de yardımlar sunuyor. O yardımlardan biri de doğalgaz tüketim desteği. Yani kış aylarında yüksek gelen doğalgaz faturalarının bir bölümü devlet tarafından ödeniyor. Hane başına verilen doğalgaz yardımı 2500 TL’ye kadar yükseliyor. Peki, kimler doğalgaz desteği alabilir? Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır?

KİMLER DOĞALGAZ YARDIMI ALABİLİR?

Doğalgaz yardımı başvuru şartları aile Bakanlığı tarafından belirlendi. Bu yardım ödemesinden faydalanmak isteyenlerden aranan şartlar şu şekilde:

Türk Vatandaşı Olması,

E-Devlet Kapısı Üzerinden Destek Programına Başvuruda Bulunması,

Doğal Gaz Arzı Sağlanan İlçe/Beldede İkamet Ediyor Olması,

İkamet Adresinde Ön Ödemeli Ya Da Faturalı Sayaca Bağlı Bir Doğal Gaz Aboneliği Bulunması.

Bu şartları taşıyan kişilere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Kış ayları boyunca doğalgaz desteği ödemesi veriliyor. Doğalgaz yardımı ödeme miktarı Büyük şehirlerde 2500 TL'ye kadar yükselirken küçük şehirlerde ise 900 TL'den başlıyor.

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğalgaz tüketim desteği alabilmek için başvuru işlemlerinin e-devlet kapısı üzerinden ya da sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları üzerinden yapılması gerekiyor. T.C kimlik no ile e-devlet girişi yaptıktan sonra doğalgaz tüketim desteği yazarak başvuru formunu bulabilirsiniz. Ya da T.C kimlik kartınızla birlikte en yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na giderek de başvuru işlemlerinizi yapabilirsiniz.

MART NİSAN MAYIS AYLARINDA ÖDENECEK

Henüz doğalgaz tüketimi desteği almayanlar için mart nisan mayıs ayı başvuruları devam ediyor. Yani 3 ay boyunca 2500 TL olmak üzere toplamda 7500 TL doğalgaz tüketim desteği alabilirsiniz. Bugün başvuru yapanların değerlendirmesi 10 gün içinde sonuçlanıyor.